El brote del ébola ha matado ya a más de 200 personas en la República Democrática del Congo

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo por el actual brote de ébola asciende ya a 202, según han informado este jueves los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana).

El jefe interino de las Divisiones de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la agencia, Wessam Mankoula, ha precisado en una rueda de prensa virtual que los fallecidos se encuentran incluidos en los 875 casos confirmados por la epidemia, declarada en el este de ese país el pasado 15 de mayo.

Mankoula también ha indicado que la tasa de letalidad se sitúa en el 23%, mientras que 67 pacientes infectados han logrado recuperarse de la enfermedad. Además, ha recordado que la provincia oriental de Ituri "sigue siendo" el epicentro de la epidemia, pues concentra el 91% de los casos y el 78% de las muertes registradas en el país, aunque el virus también se extendió a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Sin embargo, Mankoula ha mostrado su preocupación por la situación en la provincia de Kivu del Norte, donde el actual conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes hace que el territorio sea "inaccesible" para la mayoría de los equipos de respuesta. "Estamos observando una alta tasa de letalidad en Kivu del Norte, y la más baja de las tres provincias cuando hablamos de la tasa de rastreo de contactos", ha declarado.