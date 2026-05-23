Uganda confirma tres nuevos casos de ébola y pide calma a la población

Uganda ha confirmado tres nuevos contagios del virus del Ébola, lo que eleva a cinco los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), según ha informado este sábado el Ministerio de Salud ugandés, que ha pedido calma a la población.

En un comunicado, el Ministerio ha señalado que entre los nuevos casos figura "un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país" y que "actualmente está recibiendo tratamiento".

Los otros dos corresponden a "una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país" y que "también está recibiendo tratamiento"; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que entró en Uganda. "La paciente ingresó a Uganda procedente de la RDC con síntomas abdominales leves", han explicado las autoridades ugandesas.

Esa mujer viajó de Arua (ciudad del noroeste de Uganda próxima la frontera con la RDC) al aeropuerto de Entebbe, que sirve a Kampala, en un vuelo chárter y buscó atención médica el 10 de mayo en un hospital privado de la capital.

"Fue tratada inicialmente y dada de alta en buen estado el 14 de mayo de 2026, tras lo cual regresó a la RDC. Posteriormente, el Ministerio de Salud recibió un aviso del piloto que la había trasladado en avión, lo que motivó un seguimiento adicional por parte de los equipos de vigilancia", ha explicado el departamento. Finalmente, se tomó una muestra de la mujer congoleña y dio positivo de la enfermedad del virus del Ébola.

El Ministerio de Salud ha enfatizado que "todos los contactos vinculados a los casos confirmados han sido identificados y están siendo monitoreados y seguidos de cerca por los equipos de respuesta".

Pide vigilancia a la población y tomar precauciones E instó a toda la población a "mantener la calma, la vigilancia y a seguir observando todas las medidas preventivas recomendadas" y a informar de inmediato sobre cualquier síntoma sospechoso de ébola al centro de salud más cercano. "El tratamiento temprano mejora considerablemente las posibilidades de supervivencia", recordó el Ministerio, que continúa "reforzando la vigilancia, la gestión de casos, el rastreo de contactos y las campañas de concienzación pública para contener el brote". Hasta este sábado, Uganda había confirmado dos casos positivos de ébola importados de la RDC, incluido un fallecido en un hospital privado de Kampala. El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia de RDC y reportó 750 casos también sospechosos.