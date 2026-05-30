Tedros llega al corazón de la epidemia de ébola en el Congo: "Aunque la situación es compleja, podemos detener esto"

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aterrizado este sábado en Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia de ébola que se extiende por el este de la República Democrática del Congo. "Estamos aquí para dialogar con la comunidad, con el fin de comprender cómo se está llevando a cabo la respuesta e identificar las posibles dificultades para poder ofrecer nuestro apoyo", ha explicado.

La República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo una nueva epidemia que afecta a su inmenso territorio de más de 100 millones de habitantes. La OMS ha activado una alerta sanitaria internacional.

El virus causante de la enfermedad del Ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, ya se ha detectado en tres provincias congoleñas, así como en la vecina Uganda, donde el viernes se confirmaron dos nuevos casos, lo que eleva a nueve el número de casos confirmados registrados en este país de África Oriental. En el Congo se han registrado 246 muertes de entre más de 1.000 casos sospechosos, según un balance del jueves del Africa CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana.

La provincia de Ituri concentra la gran mayoría de los casos confirmados en el Congo Los servicios estatales brillan por su ausencia en las zonas rurales, y la presencia de grupos armados que masacran regularmente a la población civil dificulta el acceso a ellas. Por otra parte, millones de desplazados que han huido de los conflictos se hacinan en los campamentos. La llegada del virus a estos lugares sería catastrófica. 02.11 min El donostiarra Mikel Tellaeche cuenta desde Liberia su experiencia con la anterior epidemia de ébola Las autoridades sanitarias internacionales estiman que aún se desconoce el alcance de la epidemia y que las cifras probablemente estén subestimadas, principalmente debido a la escasa capacidad de la República Democrática del Congo para realizar pruebas de laboratorio que confirmen los casos de transmisión. "Aunque la situación es compleja, creo que podemos detener esto", ha asegurado. El viernes, la OMS confirmó que el miércoles, en la RDC, "un paciente se curó, abandonó el hospital" y pudo regresar a su comunidad.

El Congo niega que la epidemia esté fuera de control Desde el inicio de la epidemia, se han confirmado 225 casos y 142 personas se encuentran actualmente en centros de tratamiento, ha indicado el ministro de Sanidad congoleño, Samuel Roger Kamba, durante una rueda de prensa en Bunia. "Debemos relativizar los gritos alarmistas", había criticado el jueves por la noche. "No estamos en una situación tal y como se percibe a nivel internacional", había dicho antes de añadir que "no se nos puede decir que la epidemia está fuera de control". 7 días 7 días - El ébola golpea la RDC: una crisis agravada por el conflicto - 29/05/26 Escuchar audio El ébola ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. La epidemia más mortífera en la República Democrática del Congo se cobró cerca de 2.300 vidas de entre los 3.500 enfermos registrados entre 2018 y 2020.