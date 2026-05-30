La República Democrática del Congo identifica 1.028 casos sospechosos de ébola, 255 de ellos confirmados
- El brote corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico
- La OMS ha desaconsejado la restricción de entrada a viajeros de la RDC, ya que “no ayuda mucho” a contener el brote
La República Democrática del Congo (RDC) ha identificado un total de 1.028 casos sospechosos de ébola, según ha informado el ministro de Salud, Samuel Roger Kamba, que ha señalado que el número de casos confirmados asciende a 255.
El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha desaconsejado la restricción de entrada a viajeros provenientes de la RDC por la epidemia de ébola, al considerar que “no ayuda mucho” a contener el brote y que “el mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo”.
De hecho, Tedros se encuentra en Kinsasa, capital congoleña, para mantener reuniones de trabajo con las autoridades y tiene previsto viajar a Bunia, capital de Ituri.
Decimoséptimo brote registrado en la RDC
La OMS ha indicado que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declarar el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”. La semana pasada elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo dentro de la RDC, aunque lo mantuvo en "alto" en el resto del África subsahariana y de "bajo" a escala global.
Once países de África se hallan en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.
Por otra parte, en Uganda se han detectado dos nuevos casos, lo que eleva a nueve los contagios, incluido un fallecido (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado), ha informado el Ministerio de Salud. “Los casos confirmados corresponden a ciudadanos congoleños (…) todos los contactos de estos nuevos casos confirmados han sido identificados y se encuentran bajo estricto seguimiento”, ha dicho el director general de Servicios de Salud, Charles Olaro, en un comunicado.
Olaro ha precisado que los equipos de respuesta rápida aislaron al primer paciente tan pronto como se detectaron los síntomas, mientras que el segundo se trataba de “un contacto de un caso previamente confirmado”.
El Ministerio de Salud ha recordado que la fiebre repentina, fatiga, dolor muscular, vómitos, diarrea y hemorragias son síntomas de la enfermedad y que, de reportarse de manera temprana, “las probabilidades de supervivencia son altas”.