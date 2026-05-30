La República Democrática del Congo identifica 1.028 casos sospechosos de ébola, 255 de ellos confirmados

La República Democrática del Congo (RDC) ha identificado un total de 1.028 casos sospechosos de ébola, según ha informado el ministro de Salud, Samuel Roger Kamba, que ha señalado que el número de casos confirmados asciende a 255.

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha desaconsejado la restricción de entrada a viajeros provenientes de la RDC por la epidemia de ébola, al considerar que “no ayuda mucho” a contener el brote y que “el mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo”.

De hecho, Tedros se encuentra en Kinsasa, capital congoleña, para mantener reuniones de trabajo con las autoridades y tiene previsto viajar a Bunia, capital de Ituri.