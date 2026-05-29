El director general de la OMS viaja a República Democrática del Congo para coordinar la respuesta al brote de ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó la noche de este jueves a la República Democrática del Congo (RDC), para abordar la emergencia sanitaria por el brote de ébola declarado en el país.

A su llegada a Kinshasha, Tedros ha dicho que uno de los principales retos para contener este brote es la violencia entre distintas facciones en la RDC, e hizo un nuevo llamamiento para un cese el fuego.

"En los últimos meses, cientos de miles de personas fueron desplazadas a causa del conflicto. Esto dificulta enormemente la contención del brote", dijo el director de la OMS, quien agregó que otro de los retos es la desconfianza de la población, por lo que también llamó a trabajar con las comunidades y "ser transparentes".

Las autoridades de la RDC estiman que el número de posibles contagiados es de más de 900, y hay al menos 220 muertes. El epicentro del brote continúa siendo la región de Ituri, que concentra el 89,5 % de los casos confirmados. También se han detectado siete casos en Uganda, que ha cerrado la frontera con su país vecino.

A la búsqueda de una vacuna para la variante Bundibugyo La OMS elevó la semana pasada de "alto" a "muy alto" el riesgo dentro de la RDC, aunque lo mantuvo en "alto" en el resto del África subsahariana y de "bajo" a escala global. En total, hay diez países africanos en "alto riesgo" de verse afectados por el brote por compartir frontera con el Congo o con Uganda. La guerra y la falta de ayuda humanitaria en el Congo afectan al brote de ébola: "Necesitamos financiación con urgencia" Álex Mateos Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976. El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. Este brote está causado por la variante Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no hay una vacuna aprobada todavía. “Estamos trabajando con diferentes instituciones y socios para acelerar los ensayos clínicos de vacunas y tratamientos. Claro que (la vacuna) no estará disponible inmediatamente, llevará algunos meses, pero intentaremos acelerar para tener las herramientas y tecnología a mano”, dijo Tedros en Kinshasha.