La OMS pide un alto el fuego en la República Democrática del Congo por el ébola mientras Uganda cierra la frontera

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido este miércoles que todas las partes beligerantes en el este de la República Democrática del Congo (RDC) acuerden un "alto el fuego inmediato" para poder contener el brote de ébola en la zona este del país, declarado por la organización como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Mientras, Uganda ha decidido cerrar de forma temporal la frontera con la RDC para evitar la propagación del virus.

Las autoridades estiman que el número de posibles contagiados es de más de 900, y al menos 220 muertes. El epicentro del brote continúa siendo la región de Ituri, que concentra el 89,5 % de los casos confirmados.

Esta epidemia es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo del ébola, que caracteriza al brote y cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30 % y el 50 %.

Tedros pide "priorizar la supervivencia humana" por encima de todo "No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas", ha publicado en su cuenta oficial de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera que comience a coordinar operaciones de evaluación y respuesta del brote en la misma RDC. ““ Tedros Adhanom ha apelado a los ejércitos y milicias que permitan un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos de las zonas afectadas, principalmente las provincias de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, y que "se priorice la supervivencia humana por encima de cualquier otra cosa": "Los trabajadores de primera línea lo están arriesgando todo, mientras que los ataques a instalaciones de salud hacen casi imposible el seguimiento de casos y sus contactos", se ha lamentado.

¿A qué conflicto se refiere la OMS? La República Democrática del Congo, y especialmente en sus regiones al este, vive desde hace tres décadas una actividad bélica continuada. Las regiones de Kibu se encuentran controladas por el grupo rebelde militar Movimiento 23M, una organización en conflicto con el gobierno congolés y se han instalado en la región de Kibu. El 23M, además, posee el apoyo y sustento de Ruanda, lo que le dota de un poderío militar que le ha permitido tomar Goma, en Kibu del Norte, y Kubavu, la capital de Kibu del sur. La actividad bélica en esta zona es una de las principales causas de la difícil contención del virus, debido a la amenaza que supone para la seguridad de los equipos médicos. ¿Qué está pasando en República Democrática del Congo?: violencia, expolio e injusticia ante la indiferencia de Occidente Sofía Nicolás

Uganda cierra la frontera con el Congo para intentar contener el brote Mientras, el gobierno ugandés ha decidido cerrar con efecto inmediato su frontera con la RDC, su país vecino, para intentar contener un brote de ébola. Según la alta funcionaria de salud Diana Atwine, el cierre de la frontera se prolongará durante cuatro semanas. ““ En Uganda, como ya señalaron las autoridades sanitarias de ese país este lunes, el número de casos confirmados ha aumentado de dos a siete. Todos ellos en la capital, Kampala. Por el otro lado, el número de fallecimientos confirmados se mantiene en uno, un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado. Hasta la fecha, se han identificado 311 contactos para su seguimiento en Uganda.

El seguimiento de los contagios, el "gran desafío" Hasta la fecha, se han identificado 2.231 contactos en la RDC, aunque el seguimiento de los contactos sigue siendo un "gran desafío" para la OMS. Hasta el 23 de mayo de 2026, sólo el 19,3 % de los contactos habían sido atendidos en las 24 horas previas. "Entre las limitaciones se incluyen la inseguridad, las restricciones de movimiento, la alta movilidad de la población vinculada a las comunidades mineras y las dificultades para rastrear los contactos en poblaciones dispersas y transfronterizas, así como la escasez de rastreadores de contactos capacitados", ha explicado la organización. Los primeros análisis geoespaciales del brote en el este congoleño han identificado "corredores de movilidad vinculados a la minería" en Ituri, provincia rica en oro, como posibles focos de "contagio temprano y transmisión silenciosa", según la agencia de la ONU. Los incidentes de seguridad contra centros de salud y la resistencia de la comunidad también se han convertido recientemente en "importantes desafíos operativos" en Ituri, con tres ataques recientes reportados en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara.