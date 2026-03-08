Al menos 300 muertos en un nuevo derrumbe en una zona minera del noreste de la República Democrática del Congo

Al menos 300 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).

El deslizamiento de tierra ocurrió por la lluvia que cayó en la explotación minera de Gakombe y afectó tanto a mineros artesanales como a familias que viven en los alrededores, ha dicho a Efe el coordinador de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike.

"Podemos estimar más de 300 víctimas (mortales), principalmente entre las viviendas de los alrededores y también entre los propios mineros", ha dicho Nitendike. "Más de 40 familias fueron arrastradas por estos deslizamientos de tierra, incluidos los propios mineros. Es trágico lo ocurrido (...), sobre todo porque las labores de rescate no fueron organizadas por especialistas", ha añadido.

El líder de la sociedad civil ha deplorado la falta de organización en la zona minera de Rubaya, ubicada en la provincia de Kivu del Norte y controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que opera en ese territorio con impunidad.

El siniestro se ha producido después de que más de 200 personas fallecieran por un derrumbe el pasado martes en una mina de coltán en Rubaya. "Otro problema es que la búsqueda del último deslizamiento de tierra no ha terminado. Los cuerpos siguen enterrados entre los escombros. Esa es otra tragedia", ha recordado Nitendike.