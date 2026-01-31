Más de 200 muertos en el derrumbe de una mina de coltán en República Democrática del Congo

Más de 200 personas han muerto al derrumbarse una mina de coltán en la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RCD). El derrumbe, que tuvo lugar el jueves, se produjo a causa de las lluvias en la zona y el número de víctimas ha ido en aumento según han podido evolucionar las labores de rescate: "Lo ocurrido aquí en Rubaya tras las lluvias del jueves es realmente terrible. El número de cadáveres sigue aumentando. Ayer, recuperamos 45 cuerpos de los pozos, pero, desde esta mañana, tenemos más de 200, la mayoría de ellos mineros artesanales", ha señalado el presidente de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike.

Entre los fallecidos, además de los mineros, se encuentran comerciantes que trabajaban en la zona, dominada por los rebeldes del poderoso grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), que también controlan la mina siniestrada. "Pequeños comerciantes que operaban en la zona minera y varios viandantes en diferentes tramos de carretera fueron arrastrados por el deslizamiento de tierra, que desembocó en los ríos Mumba y Rushog", ha detallado Nitendike.

Las frecuentes lluvias en la zona han vuelto el suelo cada vez más frágil y los pozos mineros son los más propensos a derrumbarse, según este líder de la sociedad civil. En declaraciones a Efe el viernes, Nitendike lamentó que los vecinos no cuenten con los equipos de rescate adecuados para recuperar los cuerpos enterrados en el lodo.

"La población local busca a sus propios muertos ante la falta de asistencia. Se ven obligados a valerse por sí mismos", señaló. También confirmó los hechos y la cifra de más de 200 muertos a medios locales Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador de Kivu del Norte nombrado por el M23.