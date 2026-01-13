Investigan las causas del derrumbe en la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel, en Valladolid
- Los vecinos están desconcertados porque la iglesia había pasado una inspección el pasado verano
- El templo está declarado Bien de Interés Cultural y pertenece a un estilo singular dentro del románico castellano
Muriel de Zapardiel, al sur de la provincia de Valladolid, tiene apenas un centenar de habitantes y solo un niño. Para el pueblo, su iglesia del siglo XII es su mayor orgullo: "Aquí ha venido mucha gente a verla, muchos turistas... me dan ganas de llorar". Santiago Mañoso, desde la puerta de su casa, a unos cincuenta metros del templo, mira el ábside hecho escombros y no puede reprimir unas lágrimas. Nos cuenta que siempre se fijaba en una de las grietas de la fachada principal; es una de las quejas de los vecinos.
Fueron los operarios de limpieza del pueblo los que a primera hora de la mañana de este lunes descubrieron el destrozo. Parte de la iglesia, la correspondiente al ábside central, se había desplomado por sorpresa.
Afortunadamente, a esa hora no había nadie en el interior del edificio. En el pueblo se subraya esa fortuna: de haber ocurrido en otro momento, hubiera significado una desgracia por tratarse del centro del municipio y de un lugar relativamente concurrido durante los fines de semana y en diferentes celebraciones.
Investigación en curso
La archidiócesis de Valladolid, a través de su delegado de patrimonio, Juan Carlos Álvarez, ha informado de que las investigaciones sobre las causas del accidente se iniciaron el mismo día. Una vez recopilados los primeros datos, se apunta a una concatenación de distintas circunstancias que han acabado por provocar el desplome de la parte frontal del templo. Pueden haber influido elementos como la humedad o alguna de las actuaciones de mantenimiento o restauración anteriores.
A pesar de que los feligreses aseguran haber visto desperfectos, la última inspección de Patrimonio tuvo lugar el pasado verano y determinó que la estructura no presentaba ningún daño relevante que pudiera suponer un riesgo.
La Junta de Castilla y León ha reclamado los informes pertinentes para valorar el coste que tendrá la reconstrucción, de la que se hará cargo junto con la archidiócesis. Por el momento, por seguridad, la iglesia permanecerá acordonada y cerrada al público. Las autoridades quieren, además de evitar nuevos daños, proteger también los enseres de valor que alberga. Entre ellos, un órgano barroco.
'Románico pobre': un estilo singular
La iglesia de Nuestra Señora del Castillo, también llamada de la Asunción, comenzó a construirse en el siglo XI y es representativa de un estilo singular, mezcla de románico y mudéjar, que se da principalmente en el sur de la provincia de Valladolid. Se conoce como 'románico pobre'. Por su valor histórico artístico, está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y reconocido como monumento nacional según recoge la página web del Ayuntamiento.
De la edificación original solo se conservaba el ábside central, ahora destruido, y el ábside meridional. El resto de elementos fueron sustituidos con el paso del tiempo. La mayor parte en pie data del siglo XVI.