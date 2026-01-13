Investigan las causas del derrumbe en la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel, en Valladolid

Muriel de Zapardiel, al sur de la provincia de Valladolid, tiene apenas un centenar de habitantes y solo un niño. Para el pueblo, su iglesia del siglo XII es su mayor orgullo: "Aquí ha venido mucha gente a verla, muchos turistas... me dan ganas de llorar". Santiago Mañoso, desde la puerta de su casa, a unos cincuenta metros del templo, mira el ábside hecho escombros y no puede reprimir unas lágrimas. Nos cuenta que siempre se fijaba en una de las grietas de la fachada principal; es una de las quejas de los vecinos.

Fueron los operarios de limpieza del pueblo los que a primera hora de la mañana de este lunes descubrieron el destrozo. Parte de la iglesia, la correspondiente al ábside central, se había desplomado por sorpresa.

Vista del ábside desplomado desde el interior de la iglesia

Afortunadamente, a esa hora no había nadie en el interior del edificio. En el pueblo se subraya esa fortuna: de haber ocurrido en otro momento, hubiera significado una desgracia por tratarse del centro del municipio y de un lugar relativamente concurrido durante los fines de semana y en diferentes celebraciones.

Investigación en curso La archidiócesis de Valladolid, a través de su delegado de patrimonio, Juan Carlos Álvarez, ha informado de que las investigaciones sobre las causas del accidente se iniciaron el mismo día. Una vez recopilados los primeros datos, se apunta a una concatenación de distintas circunstancias que han acabado por provocar el desplome de la parte frontal del templo. Pueden haber influido elementos como la humedad o alguna de las actuaciones de mantenimiento o restauración anteriores. A pesar de que los feligreses aseguran haber visto desperfectos, la última inspección de Patrimonio tuvo lugar el pasado verano y determinó que la estructura no presentaba ningún daño relevante que pudiera suponer un riesgo. La Junta de Castilla y León ha reclamado los informes pertinentes para valorar el coste que tendrá la reconstrucción, de la que se hará cargo junto con la archidiócesis. Por el momento, por seguridad, la iglesia permanecerá acordonada y cerrada al público. Las autoridades quieren, además de evitar nuevos daños, proteger también los enseres de valor que alberga. Entre ellos, un órgano barroco.