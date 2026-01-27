Un pueblo de Italia queda al borde de un gran barranco por un deslizamiento de tierra provocado por el temporal

Alrededor de 1.000 personas han sido evacuadas en la localidad italiana de Niscemi, en Sicilia, por el colapso de viviendas y edificaciones provocado por un deslizamiento de tierra en medio de las intensas lluvias, que han dejado a uno de sus barrios al borde de un gran barranco.

"Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando", ha afirmado el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, en declaraciones recogidas por medios locales. El regidor ha agregado que "habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares".

Las imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero. Según informa la agencia de noticias EFE, unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso permanecen cerradas y las clases en los centros educativos han sido suspendidas.

Conti ha advertido de que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.

Hace casi tres décadas, otro deslizamiento de tierra en la zona dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.

Parte del gigantesco deslizamiento de tierra en la ciudad de Niscemi, Sicilia, el 26 de enero de 2026 Orietta SCARDINO / ANSA / AFP