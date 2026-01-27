Un pueblo de Italia queda al borde de un gran barranco por un deslizamiento de tierra provocado por el temporal
- Las imágenes de los edificios suspendidos al borde del desnivel recorren Italia
- El Gobierno italiano declara el estado de emergencia en el sur
Alrededor de 1.000 personas han sido evacuadas en la localidad italiana de Niscemi, en Sicilia, por el colapso de viviendas y edificaciones provocado por un deslizamiento de tierra en medio de las intensas lluvias, que han dejado a uno de sus barrios al borde de un gran barranco.
"Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando", ha afirmado el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, en declaraciones recogidas por medios locales. El regidor ha agregado que "habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares".
Las imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero. Según informa la agencia de noticias EFE, unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso permanecen cerradas y las clases en los centros educativos han sido suspendidas.
Conti ha advertido de que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.
Hace casi tres décadas, otro deslizamiento de tierra en la zona dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.
Una de las zonas más golpeadas por el temporal
La isla de Sicilia es una de las zonas más golpeadas por el temporal, que ha puesto en alerta a cinco regiones de Italia, casi todas en el sur, y que ha causado cortes en carreteras y corrimientos de tierra.
Este lunes, el Gobierno italiano declaró el estado de emergencia nacional no solo en Sicilia, sino también en Calabria y Cerdeña, y aprobó una partida inicial de 100 millones de euros para las labores de reconstrucción y asistencia urgente.
La medida busca dar respuesta inmediata a los daños provocados por la borrasca Harry, que la semana pasada azotó el país con lluvias torrenciales y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora. Aunque no se han registrado víctimas mortales, los daños materiales estimados, que inicialmente se cifraron en 500 millones de euros, ya superan los 750 millones.