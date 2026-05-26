La OMS eleva a 220 las "muertes sospechosas" por el brote de ébola en el Congo: "La epidemia nos supera"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanos, viaja este martes a la República Democrática del Congo (RDC), epicentro del actual brote de Ébola detectado el pasado día 15, para abordar la emergencia sanitaria por una epidemia "que se propaga rápidamente". Aunque se han registrado 101 casos y 10 muertes confirmados, desde la OMS han advertido de que la magnitud real es mucho mayor y elevan la cifra de posibles casos a 900 y de la de muertes "sospechosas" de ébola a 220. El brote está causado por la variante Bundibugyo, para la que no hay una vacuna aprobada todavía.

"Hasta ahora, se han confirmado 101 casos en la RDC, incluidos 10 fallecimientos confirmados. Pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor. Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", ha afirmado Adhanos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde informa que Uganda también ha reportado dos casos adicionales confirmados entre trabajadores de la salud.

En una reunión ministerial virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA), el director de la OMS explicó que están intentando "ponerse al día" y ampliando "urgentemente" las operaciones", pero advirtió: "Por el momento la epidemia nos supera". Adhanos viaja al país africano junto con el responsable de abordar las emergencias sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.

Siete casos confirmados en Uganda El brote se ha propagado a Uganda, que el lunes anunció dos nuevos casos que afectan a trabajadores de la salud de un centro de salud privado en la ciudad de Kampala. De esta forma, y tras los tres casos notificados el sábado, se elevan a siete los contagios en este país desde el pasado día 15, cuando se decretó el brote en la RDC. El director general de Servicios de Salud de Uganda, Charles Olaro, informó de que ambos pacientes "han sido ingresados en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica" y que se está llevando el registro de "todos los contactos vinculados" a ellos. El Ministerio de Salud ha recomendado a la población que informe "de inmediato" a los servicios de salud en caso de "síntomas compatibles" con la enfermedad, ya que la detección y el tratamiento precoces, advierten, mejorar "considerablemente" la probabilidad de supervivencia. El viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo dentro de la RDC, aunque lo mantuvo en "alto" en el resto del África subsahariana y de "bajo" a escala global. En total, hay diez países africanos en "alto riesgo" de verse afectados por el brote por compartir frontera con el Congo o con Uganda. Mientras tanto, el Ministerio de Salud italiano anunció el lunes que las pruebas de ébola realizadas a dos personas que habían regresado recientemente de Uganda dieron negativo. "Como medida de precaución, ambas personas fueron sometidas a una evaluación clínica especializada en el marco de las actividades de vigilancia relacionadas con la epidemia de ébola", afirma un comunicado. Ébola en República Democrática del Congo: preguntas y respuestas sobre el brote del que alerta la OMS Maika Ávila