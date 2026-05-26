La OMS eleva a 220 las "muertes sospechosas" por el brote de ébola en el Congo: "La epidemia nos supera"
- El director de la OMS viaja al Congo este martes para abordar la emergencia sanitaria por el brote detectado el 15 de mayo
- Uganda ha reportado dos casos adicionales, lo que eleva a siete los casos en este país
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanos, viaja este martes a la República Democrática del Congo (RDC), epicentro del actual brote de Ébola detectado el pasado día 15, para abordar la emergencia sanitaria por una epidemia "que se propaga rápidamente". Aunque se han registrado 101 casos y 10 muertes confirmados, desde la OMS han advertido de que la magnitud real es mucho mayor y elevan la cifra de posibles casos a 900 y de la de muertes "sospechosas" de ébola a 220. El brote está causado por la variante Bundibugyo, para la que no hay una vacuna aprobada todavía.
"Hasta ahora, se han confirmado 101 casos en la RDC, incluidos 10 fallecimientos confirmados. Pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor. Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", ha afirmado Adhanos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde informa que Uganda también ha reportado dos casos adicionales confirmados entre trabajadores de la salud.
En una reunión ministerial virtual organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA), el director de la OMS explicó que están intentando "ponerse al día" y ampliando "urgentemente" las operaciones", pero advirtió: "Por el momento la epidemia nos supera". Adhanos viaja al país africano junto con el responsable de abordar las emergencias sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu.
Siete casos confirmados en Uganda
El brote se ha propagado a Uganda, que el lunes anunció dos nuevos casos que afectan a trabajadores de la salud de un centro de salud privado en la ciudad de Kampala. De esta forma, y tras los tres casos notificados el sábado, se elevan a siete los contagios en este país desde el pasado día 15, cuando se decretó el brote en la RDC. El director general de Servicios de Salud de Uganda, Charles Olaro, informó de que ambos pacientes "han sido ingresados en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica" y que se está llevando el registro de "todos los contactos vinculados" a ellos.
El Ministerio de Salud ha recomendado a la población que informe "de inmediato" a los servicios de salud en caso de "síntomas compatibles" con la enfermedad, ya que la detección y el tratamiento precoces, advierten, mejorar "considerablemente" la probabilidad de supervivencia.
El viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo dentro de la RDC, aunque lo mantuvo en "alto" en el resto del África subsahariana y de "bajo" a escala global. En total, hay diez países africanos en "alto riesgo" de verse afectados por el brote por compartir frontera con el Congo o con Uganda.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud italiano anunció el lunes que las pruebas de ébola realizadas a dos personas que habían regresado recientemente de Uganda dieron negativo. "Como medida de precaución, ambas personas fueron sometidas a una evaluación clínica especializada en el marco de las actividades de vigilancia relacionadas con la epidemia de ébola", afirma un comunicado.
Escalada de violencia en pleno brote de Ébola
Este brote de Ébola afecta a un país que lleva 30 años sumido en la violencia y afecta sobre todo al este del territorio, donde, en los últimos días, se han registrado nuevos e intensos combates entre las fuerzas de Kinshasa y las del grupo antigubernamental M23. Según datos de la OMS, en la provincia de Ituri, epicentro del brote, viven casi cinco millones de personas en medio de un conflicto en curso y una de cada cuatro necesita asistencia humanitaria. Asimismo, uno de cada cinco congoleños de la zona está desplazado internamente debido al conflicto.
Los combates en la RDC se intensificaron a principios de 2025 cuando el M23 tomó las ciudades de Goma y Bakavu, con el apoyo del Ejército de Ruanda.
La OMS ha informado, además, de que la pasada semana se registraron "incidentes de seguridad" en centros de salud y lamentó que existe "una gran desconfianza" hacia las autoridades extranjeras entre la población local. "Generar confianza en las comunidades afectadas es fundamental para una respuesta eficaz y es una de nuestras máximas prioridades", dijo en director de la OMS en el encuentro ministerial. La "complejidad" del brote también tiene que ver con la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa actual, la de Bundibugyo, que tiene una tasa de letalidad de entre el 30% y el 50%.