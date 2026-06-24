Mundial 2026: Lucas Bergvall no ha pedido a las mujeres que "dejen de votar a favor de la inmigración masiva"

Difunden en la red social X un vídeo del jugador de la selección sueca de fútbol, Lucas Bergvall, respondiendo a la prensa junto a mensajes que afirman que el mediocentro ha pedido a las mujeres que "dejen de votar por la inmigración masiva". Es falso. En VerificaRTVE hemos corroborado que Bergvall no dice en esa grabación lo que le atribuyen y no hay registros de que lo haya dicho nunca. Además, las imágenes no son actuales, corresponden al 29 de marzo de 2026.

Un mensaje de X compartido 10.000 veces desde el 22 de junio asegura en inglés que "el jugador de fútbol sueco Lucas Bergvall responde a su viralización". A continuación, le atribuyen la siguiente declaración: "Aprecio todo el amor y el apoyo. A toda mujer que está enamorada de mí, por favor dejen de votar a favor de la inmigración masiva, o mi pueblo no existirá más". La publicación difunde un vídeo de 20 segundos en el que se observa al jugador respondiendo a un periodista.Un mensaje similar comparte la misma grabación.