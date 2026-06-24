Mundial 2026: Lucas Bergvall no ha pedido a las mujeres que "dejen de votar a favor de la inmigración masiva"
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Difunden en la red social X un vídeo del jugador de la selección sueca de fútbol, Lucas Bergvall, respondiendo a la prensa junto a mensajes que afirman que el mediocentro ha pedido a las mujeres que "dejen de votar por la inmigración masiva". Es falso. En VerificaRTVE hemos corroborado que Bergvall no dice en esa grabación lo que le atribuyen y no hay registros de que lo haya dicho nunca. Además, las imágenes no son actuales, corresponden al 29 de marzo de 2026.
Un mensaje de X compartido 10.000 veces desde el 22 de junio asegura en inglés que "el jugador de fútbol sueco Lucas Bergvall responde a su viralización". A continuación, le atribuyen la siguiente declaración: "Aprecio todo el amor y el apoyo. A toda mujer que está enamorada de mí, por favor dejen de votar a favor de la inmigración masiva, o mi pueblo no existirá más". La publicación difunde un vídeo de 20 segundos en el que se observa al jugador respondiendo a un periodista.Un mensaje similar comparte la misma grabación.
Bergvall no se ha referido a la "inmigración masiva"
El contenido de la grabación no se corresponde con las declaraciones atribuidas a Lucas Bergvall. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con la herramienta de transcripción y traducción del proyecto IVERES . En la grabación de redes un periodista le pregunta en sueco a Bergvall: "¿Cómo te imaginas tu papel en este partido contra Polonia, en esta final?". A lo que el futbolista sueco le responde: "Como has dicho, me alegré de poder salir al campo en el último partido. Y luego, contra Polonia, depende del entrenador quién juegue, pero estoy preparado tanto si salgo de inicio como si no juego en absoluto. Me siento bien".
Hemos encontrado el vídeo original en la cuenta de TikTok del canal de streaming europeo Viaplay, al que corresponde el micrófono que vemos en la grabación. Se difundió con el mensaje "Lucas Bergvall sobre la final de los playoffs: ‘He soñado con el Mundial desde que era pequeño’". Fue publicado el día 29 de marzo, dos días antes del partido de clasificación contra Polonia que aseguró la participación de Suecia en el Mundial de 2026. Además, Polonia no es una de las 48 selecciones que están participando en el Mundial de 2026, precisamente porque no llegó a clasificarse al perder el partido contra Suecia del 31 de marzo por 3 goles a 2.
No hay registros de que Lucas Bergvall haya dicho lo que le atribuyen. Hemos realizado búsquedas por palabras clave en inglés como "Lucas Bergvall", "immigration" o "women", y sueco, como "invandring" o "kvinnor" y hemos corroborado que no hay declaraciones publicadas de este jugador de la selección sueca de fútbol en ese sentido.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido de otros intentos de desinformación en torno al Mundial de 2026. Te hemos informado de que estos aficionados de Corea del Sur no ondean banderas palestinas en el Mundial 2026 sino que es un vídeo de 2024, de que Keir Starmer no ha llevado la camiseta de Croacia durante el partido contra Inglaterra sino que es IA o que el argelino Aissa Mandi no se ha quejado en Instagram de que no expulsaran a Messi.
*Sara García Lamelas es alumna del Máster Universitario en Documental y Reportaje Transmedia de la UC3M. Este artículo ha sido revisado por Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE.