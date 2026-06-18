Mundial 2026: el argelino Aissa Mandi no se ha quejado en Instagram de que no expulsaran a Messi

Circula en redes una imagen que presentan como una historia de Instagram del jugador argelino Aissa Mandi en la que critica que el árbitro no sancionara a Leo Messi por una fuerte entrada en el partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026. Es falso, el defensa del conjunto argelino no ha publicado este mensaje en sus redes sociales. Se trata de un montaje generado con inteligencia artificial (IA).

“El defensor argelino, Aissa Mandi, ha utilizado Instagram para quejarse de la decisión del árbitro en el partido contra Argentina”, leemos en inglés en un mensaje compartido más de 15.000 veces en X desde el 17 de junio. La publicación adjunta una imagen de la supuesta historia subida por el jugador de Argelia con un texto que dice en inglés: “Si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”.