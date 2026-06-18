Mundial 2026: el argelino Aissa Mandi no se ha quejado en Instagram de que no expulsaran a Messi
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Circula en redes una imagen que presentan como una historia de Instagram del jugador argelino Aissa Mandi en la que critica que el árbitro no sancionara a Leo Messi por una fuerte entrada en el partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026. Es falso, el defensa del conjunto argelino no ha publicado este mensaje en sus redes sociales. Se trata de un montaje generado con inteligencia artificial (IA).
“El defensor argelino, Aissa Mandi, ha utilizado Instagram para quejarse de la decisión del árbitro en el partido contra Argentina”, leemos en inglés en un mensaje compartido más de 15.000 veces en X desde el 17 de junio. La publicación adjunta una imagen de la supuesta historia subida por el jugador de Argelia con un texto que dice en inglés: “Si me hubiera fracturado el tobillo anoche, el tipo que lo hizo se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”.
Es una imagen manipulada con la IA de Google
En VerificaRTVE hemos comprobado la cuenta de Instagram de Aissa Mandi, jugador de la selección de Argelia sobre el que Messi cometió la polémica entrada. No hay registros de que haya publicado esa historia ni ningún mensaje similar.
Según el análisis de las herramientas de detección de inteligencia artificial, este montaje ha sido manipulado con esta tecnología. InVid-WeVerify determinada que está generado con IA con un 99% de fiabilidad en su predicción y Truth Scan llega a la misma conclusión con un 97% de probabilidad. Además, Google SynthID detecta que la imagen ha sido editada o generada con las herramientas de Inteligencia Artificial de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Aissa Mandi no ha hablado sobre la polémica acción
La acción a la que se refieren estos mensajes es una entrada del delantero argentino sobre Mandi cuando el marcador iba 1-0 a favor de Argentina (el partido acabó 3-0). Mediante una búsqueda por palabras clave, no hay registros que Mandi haya hecho las declaraciones que le atribuyen.
Tras terminar el partido, el capitán del equipo argelino ofreció unas declaraciones en francés a la televisión argelina. “Lo que hizo la diferencia es que tienen un jugador que no perdona en casi todas las ocasiones. Es un jugador, tal vez el mejor jugador de todos los tiempos”, fueron las únicas palabras de Mandi sobre Messi, traducidas con la herramienta Proyecto Iveres.
Durante las entrevistas después del partido, los jugadores Rayan Ait-Nouri, Ramy Bensebaini e Ibrahim Maza y el seleccionador, Vladimir Petkovic, tampoco hicieron mención a la acción. En el encuentro, Leo Messi anotó un hat-trick y se convirtió, empatado con Miroslav Klose, en el máximo goleador histórico de los Mundiales.
El Mundial 2026 está siendo objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que el futbolista iraní Mohammad Mohebi no ha sido deportado por la celebración de su gol y que Marc Cucurella no ha dicho que preferiría cortarse el pelo a jugar en el Real Madrid.