Marc Cucurella no ha dicho que preferiría cortarse el pelo a jugar en el Real Madrid
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Tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, en redes sociales atribuyen a Marc Cucurella unas declaraciones en las que supuestamente dijo que "si tuviera que elegir entre cortarse el pelo o jugar el Real Madrid, se lo cortaría". Es falso. El futbolista no ha pronunciado las declaraciones que le atribuyen en redes. El origen de esta falsedad está en una publicación humorística de una cuenta parodia.
Una publicación de X del 15 de junio difunde un mensaje que presenta como una conversación entre un periodista y Marc Cucurella. "Periodista: '¿Te cortarías el pelo si ganas el Mundial?' Marc Cucurella: 'No, mi pelo es sagrado'. Reportero: '¿Y si tuvieras que elegir entre cortarte el pelo o jugar en el Real Madrid?' Cucurella: 'Bueno, entonces me cortaría el pelo'". La publicación adjunta una foto del futbolista durante una rueda de prensa.
Cucurella no ha dicho que se cortaría el pelo antes que jugar en el Real Madrid
Los mensajes de redes atribuyen a Marc Cucurella declaraciones que no ha pronunciado. A través de una búsqueda por las palabras textuales encontramos un mensaje idéntico difundido el 30 de marzo por un perfil de X que se identifica como "cuenta parodia". La publicación adjunta una foto del futbolista en la rueda de prensa previa al amistoso España-Egipto que se disputó el 31 de marzo en Barcelona.
Hemos escuchado la comparecencia completa y comprobamos que Marc Cucurella en ningún momento realiza las declaraciones que le atribuyen en redes sociales. El futbolista habló sobre el partido amistoso y de las incógnitas de cara al Mundial 2026. Además, le preguntaron sobre una hipotética vuelta al Fútbol Club Barcelona, a lo que respondió: "Si esas situaciones llegan, son difíciles de rechazar".
Nuevo jugador del Real Madrid
Las falsas declaraciones de Marc Cucurella publicadas por una cuenta parodia vuelven a difundirse sin aclarar su origen satírico tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. El equipo blanco hizo oficial su llegada el mismo día que la selección debutaba ante Cabo Verde en el Mundial 2026.
Las promesas de Cucurella en las grandes competiciones
El futbolista es conocido por sus promesas durante las grandes competiciones con la selección española. En la Eurocopa de 2024 aseguró a los micrófonos de El Partidazo de la COPE que si ganaba el torneo se teñiría el pelo de rojo. "Lo prometido es deuda", dijo en una publicación en su cuenta de Instagram después de que la selección española se proclamase campeona de Europa.
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Para el Mundial 2026 ha prometido tatuarse "la cara de Luis de la Fuente, pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo". Un compromiso al que se ha unido el delantero Borja Iglesias, quien ha dicho: "Ningún problema en hacerlo, seguro que buscando encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también".
El Mundial de fútbol 2026 está siendo objeto de bulos y desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que Vozinha, el portero de Cabo Vede, no es electricista ni le reclutaron por LinkedIn y que Balogun (EEUU) no celebró su segundo gol contra Paraguay mostrando una camiseta con la cara de Charlie Kirk.