Marc Cucurella no ha dicho que preferiría cortarse el pelo a jugar en el Real Madrid

Tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, en redes sociales atribuyen a Marc Cucurella unas declaraciones en las que supuestamente dijo que "si tuviera que elegir entre cortarse el pelo o jugar el Real Madrid, se lo cortaría". Es falso. El futbolista no ha pronunciado las declaraciones que le atribuyen en redes. El origen de esta falsedad está en una publicación humorística de una cuenta parodia.

Una publicación de X del 15 de junio difunde un mensaje que presenta como una conversación entre un periodista y Marc Cucurella. "Periodista: '¿Te cortarías el pelo si ganas el Mundial?' Marc Cucurella: 'No, mi pelo es sagrado'. Reportero: '¿Y si tuvieras que elegir entre cortarte el pelo o jugar en el Real Madrid?' Cucurella: 'Bueno, entonces me cortaría el pelo'". La publicación adjunta una foto del futbolista durante una rueda de prensa.

Cucurella no ha dicho que se cortaría el pelo antes que jugar en el Real Madrid Los mensajes de redes atribuyen a Marc Cucurella declaraciones que no ha pronunciado. A través de una búsqueda por las palabras textuales encontramos un mensaje idéntico difundido el 30 de marzo por un perfil de X que se identifica como "cuenta parodia". La publicación adjunta una foto del futbolista en la rueda de prensa previa al amistoso España-Egipto que se disputó el 31 de marzo en Barcelona. Hemos escuchado la comparecencia completa y comprobamos que Marc Cucurella en ningún momento realiza las declaraciones que le atribuyen en redes sociales. El futbolista habló sobre el partido amistoso y de las incógnitas de cara al Mundial 2026. Además, le preguntaron sobre una hipotética vuelta al Fútbol Club Barcelona, a lo que respondió: "Si esas situaciones llegan, son difíciles de rechazar".