Marc Cucurella ficha por el Real Madrid para las seis próximas temporadas
- El club blanco y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa
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Real Madrid C. F. y Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado al club blanco durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032, según ha anunciado el equipo español este lunes.
Marc Cucurella, de 27 años, era uno de los fichajes pretendido por el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero el Real Madrid ha cerrado el acuerdo para su traspaso por cerca de 60 millones de euros, según informó el periodista Fabrizio Romano, que avanzó el acuerdo por deseo del nuevo técnico blanco, José Mourinho.
Cucurella, uno de los jugadores fijos en el esquema de Luis de la Fuente, podría debutar este lunes en el primer encuentro de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa (18:00 horas) en Atlanta.
El fichaje de Marc Cucurella viene un año después de la costosa inversión por Álvaro Carreras, quien no ha llegó a hacerse con el puesto al final de su primera campaña. Además, están Fran García y Ferland Mendy, lesionado de gravedad a final de curso.
El presidente blanco Florentino Pérez parece decidido a dar a Mourinho todas las herramientas necesarias para reactivar al equipo en su intento por intentar poner fina a la hegemonía del Barça en los dos últimos años en España y volver a competir en Europa.
El Chelsea agradece a Cucurella su etapa en el club
Por su parte, el Chelsea, cuyo entrenador para el año que viene será el exmadridista Xabi Alonso, anunció la salida definitiva del lateral izquierdo mediante un comunicado en el que destacó su papel en los recientes éxitos del equipo y le deseó suerte en la nueva etapa que emprende en el conjunto blanco.
"Todos en el Chelsea queremos agradecer a Marc sus esfuerzos durante su etapa en el club y el papel que desempeñó en nuestros recientes éxitos. Le deseamos todo lo mejor mientras comienza la próxima etapa de su carrera", señaló la entidad en un escrito publicado en su web.
Cucurella llegó al club en el verano de 2022 procedente del Brighton & Hove Albion y disputó más de un centenar de encuentros con los 'blues', convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la plantilla.
Durante su estancia en Stamford Bridge, el defensa catalán conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes, además de consolidarse como titular habitual en la selección española, con la que levantó la Eurocopa de 2024.
Esta campaña fue figura clave a pesar de la inestabilidad del club, con tres entrenadores -Enzo Maresca, Calum McFarlane y Liam Rosenior-, con 50 encuentros disputados, con un gol y cuatro asistencias, que no impidieron que el equipo no lograse la clasificación para disputar competición europea.
Su salida se da a conocer en plena concentración de España para el Mundial de 2026, en el que debuta hoy frente a Cabo Verde, y pese a que Cucurella había evitado pronunciarse sobre su futuro ya que insistió en que toda su atención estaba centrada en la disputa del torneo de Estado Unidos, México y Canadá