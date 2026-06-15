Marc Cucurella ficha por el Real Madrid para las seis próximas temporadas

Real Madrid C. F. y Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado al club blanco durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032, según ha anunciado el equipo español este lunes.

Marc Cucurella, de 27 años, era uno de los fichajes pretendido por el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero el Real Madrid ha cerrado el acuerdo para su traspaso por cerca de 60 millones de euros, según informó el periodista Fabrizio Romano, que avanzó el acuerdo por deseo del nuevo técnico blanco, José Mourinho.

Cucurella, uno de los jugadores fijos en el esquema de Luis de la Fuente, podría debutar este lunes en el primer encuentro de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa (18:00 horas) en Atlanta.

El fichaje de Marc Cucurella viene un año después de la costosa inversión por Álvaro Carreras, quien no ha llegó a hacerse con el puesto al final de su primera campaña. Además, están Fran García y Ferland Mendy, lesionado de gravedad a final de curso.

El presidente blanco Florentino Pérez parece decidido a dar a Mourinho todas las herramientas necesarias para reactivar al equipo en su intento por intentar poner fina a la hegemonía del Barça en los dos últimos años en España y volver a competir en Europa.