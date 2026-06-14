Marc Cucurella, muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid incorporará savia nueva al lateral izquierdo con el fichaje del español Marc Cucurella procedente del Chelsea, según ha podido confirmar RTVE. El conjunto blanco habría alcanzado un acuerdo con el club londinense por cerca de 50 millones para ficharle, una vez terminado el Mundial, en el que Cucurella parte como pieza muy importante de De la Fuente. El seleccionador ha dado por hecha la noticia en la rueda de prensa previa al España - Cabo Verde: ''si él está feliz, yo estoy feliz'', ha dicho el técnico.

'Overbooking' en el lateral zurdo El fichaje de Marc Cucurella viene un año después de la costosa inversión por Álvaro Carreras, quien no ha llegó a hacerse con el puesto al final de su primera campaña. Además, están Fran García y Ferland Mendy, lesionado de gravedad a final de curso. En principio, el trabajo en verano será reducir esas piezas con alguna vente, con el internacional español como nuevo titular para compartir banda con Vinicius Jr. Cucurella también estaba en la agenda de Atlético de Madrid, pero una operación rápida en plena concentración previa al Mundial ha acabado llevándole a Madrid. Fichaje con morbo por ese motivo, pero también por sus orígenes, ya que gran parte de su juventud la pasó en la cantera del F.C. Barcelona, llegando a debutar con el primer equipo en 2017.