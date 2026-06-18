Mundial 2026: el futbolista iraní Mohammad Mohebi no ha sido deportado por la celebración de su gol

Mensajes en redes sociales afirman que el futbolista de la selección iraní Mohammad Mohebi ha sido deportado tras celebrar su gol ante Nueva Zelanda con un gesto que se asemeja a una pistola y que no podrá volver a jugar en territorio estadounidense durante el Mundial 2026. Es falso, tal y como confirma a VerificaRTVE la Embajada de Irán en España.

"Han prohibido a Mohebi jugar en Estados Unidos después de su celebración" leemos en un mensaje de X en inglés del 16 de junio. "El iraní Mohammad Mohebi ha sido deportado por el DHS [Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos] tras su controvertida celebración", afirma otra publicación en Facebook que comparte una foto de Mohebi celebrando el gol, con el texto superpuesto en inglés "deportado a Irán" y el logo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Esta misma imagen la difunden otros perfiles de X, Twitter, LinkedIn o Facebook.

Es falso, Mohammad Mohebi no ha sido deportado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tras celebrar el empate (2-2) ante Nueva Zelanda con un gesto que se asemeja a una pistola. Desde la Embajada de Irán en España nos explican, que "a pesar de que ha habido muchas presiones y obstáculos" durante el Mundial "no hay constancia de estos hechos". El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha confirmado al verificador Lead Stories que la expulsión de Mohebi "es un bulo" y que "ningún jugador de la selección de fútbol de Irán ha sido deportado".

En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en farsi en medios oficiales de comunicación iraníes, como en las agencias Tasnim, IRNA, ISNA y en la cadena de televisión nacional IRIB y no hay ninguna noticia que hable de la deportación del jugador. Tampoco en los perfiles en redes sociales de la selección iraní y del propio futbolista Mohebi hemos encontrado nada al respecto. Además, en la página web oficial de la FIFA, Mohammad Mohebi continúa apareciendo como parte de la plantilla.