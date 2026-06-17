Lionel Messi iguala a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales tras el hat trick a Argelia

Lionel Andrés Messi Cuccittini sigue escribiendo historia del fútbol a sus 38 años. El delantero argentino ha conseguido igualar los 16 goles que anotó Miroslav Klose en los Mundiales tras un histórico hat trick ante Argelia. El '10' anotó los tres goles de su equipo en la victoria ante la selección africana, poniéndose además pichichi superando a Mbappé, Haaland, Balogun y Havertz, que han anotado dos goles en esta primera jornada.

El partido de hoy ha servido para superar a Kylian Mbappé, quien le había sobrepasado en la clasificación horas antes con su doblete ante Senegal con 14 goles, los mismo que tiene Gerd Müller. Por delante quedaba Ronaldo Nazario, al que superó con el tercero, gol al 'estilo Messi', y que sirvió para empatar con el alemán. El próximo paso, ya lo sabe todo el mundo, ser el primero en tocar la cifra de 17 goles en las Copas Mundiales.