Lionel Messi iguala a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales tras el hat trick a Argelia
- Messi superó en el mismo partido a Mbappé, que le había superado horas antes, Müller y Ronaldo Nazario
- Argentina comenzó el Mundial 2026 con victoria ante la selección de Argelia
Lionel Andrés Messi Cuccittini sigue escribiendo historia del fútbol a sus 38 años. El delantero argentino ha conseguido igualar los 16 goles que anotó Miroslav Klose en los Mundiales tras un histórico hat trick ante Argelia. El '10' anotó los tres goles de su equipo en la victoria ante la selección africana, poniéndose además pichichi superando a Mbappé, Haaland, Balogun y Havertz, que han anotado dos goles en esta primera jornada.
El partido de hoy ha servido para superar a Kylian Mbappé, quien le había sobrepasado en la clasificación horas antes con su doblete ante Senegal con 14 goles, los mismo que tiene Gerd Müller. Por delante quedaba Ronaldo Nazario, al que superó con el tercero, gol al 'estilo Messi', y que sirvió para empatar con el alemán. El próximo paso, ya lo sabe todo el mundo, ser el primero en tocar la cifra de 17 goles en las Copas Mundiales.
Seis mundiales con gol en cinco de ellos
Paradójicamente, en 2010, con Maradona al mando de la albiceleste y en uno de los mejores momentos del argentino, Messi no vio puerta en Sudáfrica. Pero exceptuando ese lunar, la historia que comenzó un 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen anotando el 6-0 en un Argentina - Serbia y Montenegro la termina ese mismo día, pero 20 años después (en el horario americano del partido), para anotar el 16º tanto que lo aúpa al olimpo de los mundiales.
Por el camino, en Brasil 2014 anotó cuatro tantos; uno a Irán en el 90' para dar la victoria a su selección, otro a Bosnia y dos a Nigeria. Llegó Rusia 2018, donde solo anotó un gol, otra vez ante Nigeria antes de caer en octavos de final. Y en Catar 2022, el lugar donde parecía que iba a ser su último baile en un Mundial, anotó nada más y nada menos que siete goles. Anotó a Arabia Saudí, a México, a Australia, a Países Bajos, a Croacia y cerró su increíble Mundial levantando la copa tras anotar un doblete en la final a Francia.
La historia de Messi con Argentina, que hace no tanto teñía tintes trágicos, está cerrándose con un giro de guion a la altura de la carrera del capitán de la albiceleste, redondeando su carrera con dos Copas Américas, un Mundial, y ahora tiene siete partidos para superar el récord de Klose y busca una nueva estrella para su país, que si ya tenían motivos de sobra, ahora no pararán de cantar el ''nos volvimos a ilusionar''.