Estos aficionados de Corea del Sur no ondean banderas palestinas en el Mundial 2026, es un vídeo de 2024
- No lanzan billetes a Infantino en este vídeo: es el expresidente de la FIFA Joseph Blatter y la grabación es de 2015
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Difunden en redes sociales un vídeo de aficionados de Corea del Sur ondeando banderas palestinas en un partido de fútbol y aseguran que se registra en el Mundial 2026. Es falso. Estas imágenes no son actuales, corresponden a un partido de clasificación para el Mundial que jugaron Corea del Sur y Palestina en 2024.
"Los aficionados surcoreanos han llegado al Mundial de Fútbol FIFA 2026 portando banderas palestinas", dice en inglés un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 15 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 31 segundos de seguidores surcoreanos mostrando los símbolos palestinos en las gradas de un estadio durante un partido de fútbol.
Es un vídeo de 2024 de un partido de clasificación para el Mundial
Estas imágenes no son actuales. Se grabaron durante un partido disputado el 5 de septiembre de 2024, de la fase asiática de clasificación para el Mundial, en el que se enfrentaron Palestina y Corea del Sur y empataron 0-0. Mediante una búsqueda inversa encontramos el mismo video publicado por esta cuenta de X el 5 de septiembre de 2024 y también en Reddit. Medios surcoreanos se hicieron eco del gesto de los aficionados de su país, como The Korea Times. En el encuentro, celebrado en el estadio Mundialista de Seúl, unas 50 personas desplegaron una gran bandera palestina por encima de sus cabezas.
Las imágenes han vuelto a circular en redes sociales como si hubieran ocurrido en el primer partido disputado por Corea del Sur en el Mundial 2026 contra República Checa el 12 de junio. El partido finalizó con victoria surcoreana (2-1). Sin embargo, mediante una búsqueda por palabras clave y consultando las imágenes del partido, no encontramos ningún registro de que la afición de Corea del Sur mostrara insignias palestinas en el Estadio de Guadalajara (México). Tampoco las vemos en el segundo partido que ha jugado Corea del Sur en este torneo, este 18 de junio (madrugada del 19 en España), con derrota 1-0 contra México.
La selección de Palestina no se ha clasificado para disputar este Mundial 2026. Tras empatar por 1-1 contra Omán en la tercera ronda del grupo B el 10 de junio de 2025, el equipo perdía la oportunidad de participar en la cita de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
El Mundial 2026 está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE te hemos aclarado que no han lanzado billetes a Infantino en este vídeo: es el expresidente de la FIFA Joseph Blatter y la grabación es de 2015 y que el futbolista iraní Mohammad Mohebi no ha sido deportado por la celebración de su gol.