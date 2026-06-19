Estos aficionados de Corea del Sur no ondean banderas palestinas en el Mundial 2026, es un vídeo de 2024

Difunden en redes sociales un vídeo de aficionados de Corea del Sur ondeando banderas palestinas en un partido de fútbol y aseguran que se registra en el Mundial 2026. Es falso. Estas imágenes no son actuales, corresponden a un partido de clasificación para el Mundial que jugaron Corea del Sur y Palestina en 2024.

"Los aficionados surcoreanos han llegado al Mundial de Fútbol FIFA 2026 portando banderas palestinas", dice en inglés un mensaje compartido más de 6.000 veces en X desde el 15 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 31 segundos de seguidores surcoreanos mostrando los símbolos palestinos en las gradas de un estadio durante un partido de fútbol.