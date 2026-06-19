Mujeres jóvenes con escote y camisetas ajustadas: la IA manipula y sexualiza fotos de aficionadas del Mundial 2026

Aprovechando el interés que genera el Mundial 2026, en redes sociales están difundiendo fotografías de mujeres hipersexualizadas como si fueran aficionadas reales asistiendo al evento, pero son imágenes creadas con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE recopilamos varios casos y te contamos con varios ejemplos cómo se está utilizando la IA para hipersexualizar a mujeres en el Mundial 2026: desde avatares falsos hasta imágenes manipuladas de aficionadas reales.

Aficionadas que nunca han existido: son avatares creados con IA

VerificaRTVE ha detectado cómo, en la última semana, en redes sociales circulan como si fueran reales imágenes de aficionadas que nunca han existido porque han sido creadas con IA. Son chicas jóvenes hipersexualizadas que se presentan con amplios escotes o camisetas ajustadas.

Uno de los casos que hemos analizado es un hilo de mensajes en X que anuncia "las mujeres más TOP" del Mundial, pero con imágenes falsas. Se presentan como una serie de fotografías de aficionadas viendo partidos del Mundial desde la grada y todas ellas responden a un mismo canon de belleza.

Imágenes creadas con IA que se difunden como reales VerificaRTVE

Como puedes observar en la imagen inferior, al menos tres de las imágenes que se presentan como reales en dicho hilo de X, son imágenes generadas con IA. Así lo concluyen varias herramientas de detección de contenidos creados con IA como es la del proyecto IVERES o Hive, con más de un 96% de fiabilidad en su predicción.

Resultados de Hive y de IVERES de las tres imágenes creadas con IA que se difunden como reales VerificaRTVE

Lo mismo ocurre con esta otra cuenta de X que, aunque en el "@" de usuario sí muestra la palabra IA, ni en el nombre de usuario ni en la descripción del perfil advierte de que las imágenes son creaciones artificiales. Una de las publicaciones de este perfil comparte la imagen de una joven que lleva una camiseta de la selección española de fútbol y mira a cámara desde la grada de un estadio de fútbol. El mensaje dice en inglés: "España vs Cabo Verde en el campo? Tal vez. Pero en las gradas, esto parece un empate 1-1. #fifaworldcup". Como puedes ver en la imagen inferior, hemos detectado otras publicaciones similares difundidas desde este perfil con fotografías de mujeres que llevan camisetas de otras selecciones: Uruguay, Países Bajos y Bélgica.

Hemos analizado varias de las fotografías que difunde este perfil. Como puedes comprobar en la siguiente imagen, la herramienta Hive corrobora con más de un 99% de fiabilidad en su predicción que se trata de imágenes generadas con IA.

Resultados de Hive que determinan que estas son imágenes generadas con IA VerificaRTVE

A la creación y difusión de imágenes de jóvenes hipersexualizadas se suma el componente racista: difunden como reales avatares creados con IA de mujeres negras con rasgos caucásicos. Es el caso de un mensaje de X que te mostramos en este otro artículo de VerificaRTVE que difundió un vídeo de una falsa espectadora sin avisar de que era IA y decía en inglés: "Todo el estadio no puede dejar de mirarla".

También se ha viralizado como real un vídeo de una falsa aficionada de la selección brasileña que procedía de un perfil de Instagram de una falsa influencer, creada con IA. Una publicación de TikTok difunde esta grabación diciendo en inglés: "Solo el futbol puede hacer que pase esto". Como puedes ver en la imagen inferior, se trata de un vídeo creado con IA según la herramienta Hive y, además, tiene errores propios de imágenes generadas con IA como es que en la camiseta de uno de los protagonistas no pone "Brasil" sino "Braiee".

A la izquierda, la publicación de TikTok que difunde el vídeo creado con IA; a la derecha, las evidencias de que es IA VerificaRTVE

Según la investigación publicada por la radiotelevisión pública belga de habla francesa RTBF, la protagonista de esta cuenta se presenta con el nombre de 'Chiara Cleo' y en su descripción se define como una joven de 23 años de Miami, pero no advierte de que está creada con IA. El vídeo que se ha viralizado en redes supera los 38 millones de reproducciones en este perfil. Desde la radiotelevisión belga señalan que "la primera 'historia destacada'" de este perfil "enlaza a una página" que redirige a una web de "'Fanvue', de contenido erótico y sexual" similar a OnlyFans, que "se distingue por la integración de herramientas de IA y la capacidad de monetizar contenido mediante perfiles falsos y contenido generado íntegramente" con esta tecnología.

No es la primera vez que en VerificaRTVE detectamos perfiles de falsas influencers creadas con IA que muestran a mujeres hipersexualizadas con el objetivo de vender productos o de contribuir a propaganda electoral o bélica.