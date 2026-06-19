Mujeres jóvenes con escote y camisetas ajustadas: la IA manipula y sexualiza fotos de aficionadas del Mundial 2026
- Falsas influencers creadas con IA para vender productos en TikTok y sus riesgos para la salud mental
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Aprovechando el interés que genera el Mundial 2026, en redes sociales están difundiendo fotografías de mujeres hipersexualizadas como si fueran aficionadas reales asistiendo al evento, pero son imágenes creadas con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE recopilamos varios casos y te contamos con varios ejemplos cómo se está utilizando la IA para hipersexualizar a mujeres en el Mundial 2026: desde avatares falsos hasta imágenes manipuladas de aficionadas reales.
Aficionadas que nunca han existido: son avatares creados con IA
VerificaRTVE ha detectado cómo, en la última semana, en redes sociales circulan como si fueran reales imágenes de aficionadas que nunca han existido porque han sido creadas con IA. Son chicas jóvenes hipersexualizadas que se presentan con amplios escotes o camisetas ajustadas.
Uno de los casos que hemos analizado es un hilo de mensajes en X que anuncia "las mujeres más TOP" del Mundial, pero con imágenes falsas. Se presentan como una serie de fotografías de aficionadas viendo partidos del Mundial desde la grada y todas ellas responden a un mismo canon de belleza.
Como puedes observar en la imagen inferior, al menos tres de las imágenes que se presentan como reales en dicho hilo de X, son imágenes generadas con IA. Así lo concluyen varias herramientas de detección de contenidos creados con IA como es la del proyecto IVERES o Hive, con más de un 96% de fiabilidad en su predicción.
Lo mismo ocurre con esta otra cuenta de X que, aunque en el "@" de usuario sí muestra la palabra IA, ni en el nombre de usuario ni en la descripción del perfil advierte de que las imágenes son creaciones artificiales. Una de las publicaciones de este perfil comparte la imagen de una joven que lleva una camiseta de la selección española de fútbol y mira a cámara desde la grada de un estadio de fútbol. El mensaje dice en inglés: "España vs Cabo Verde en el campo? Tal vez. Pero en las gradas, esto parece un empate 1-1. #fifaworldcup". Como puedes ver en la imagen inferior, hemos detectado otras publicaciones similares difundidas desde este perfil con fotografías de mujeres que llevan camisetas de otras selecciones: Uruguay, Países Bajos y Bélgica.
Hemos analizado varias de las fotografías que difunde este perfil. Como puedes comprobar en la siguiente imagen, la herramienta Hive corrobora con más de un 99% de fiabilidad en su predicción que se trata de imágenes generadas con IA.
A la creación y difusión de imágenes de jóvenes hipersexualizadas se suma el componente racista: difunden como reales avatares creados con IA de mujeres negras con rasgos caucásicos. Es el caso de un mensaje de X que te mostramos en este otro artículo de VerificaRTVE que difundió un vídeo de una falsa espectadora sin avisar de que era IA y decía en inglés: "Todo el estadio no puede dejar de mirarla".
También se ha viralizado como real un vídeo de una falsa aficionada de la selección brasileña que procedía de un perfil de Instagram de una falsa influencer, creada con IA. Una publicación de TikTok difunde esta grabación diciendo en inglés: "Solo el futbol puede hacer que pase esto". Como puedes ver en la imagen inferior, se trata de un vídeo creado con IA según la herramienta Hive y, además, tiene errores propios de imágenes generadas con IA como es que en la camiseta de uno de los protagonistas no pone "Brasil" sino "Braiee".
Según la investigación publicada por la radiotelevisión pública belga de habla francesa RTBF, la protagonista de esta cuenta se presenta con el nombre de 'Chiara Cleo' y en su descripción se define como una joven de 23 años de Miami, pero no advierte de que está creada con IA. El vídeo que se ha viralizado en redes supera los 38 millones de reproducciones en este perfil. Desde la radiotelevisión belga señalan que "la primera 'historia destacada'" de este perfil "enlaza a una página" que redirige a una web de "'Fanvue', de contenido erótico y sexual" similar a OnlyFans, que "se distingue por la integración de herramientas de IA y la capacidad de monetizar contenido mediante perfiles falsos y contenido generado íntegramente" con esta tecnología.
No es la primera vez que en VerificaRTVE detectamos perfiles de falsas influencers creadas con IA que muestran a mujeres hipersexualizadas con el objetivo de vender productos o de contribuir a propaganda electoral o bélica.
Imágenes de aficionadas reales que han sido manipuladas con IA
En redes sociales no solo han circulado avatares creados desde cero con inteligencia artificial de falsas aficionadas, también detectamos casos en los que se han manipulado imágenes de la emisión de partidos del Mundial mediante IA para hipersexualizar a mujeres reales.
En la imagen inferior puedes ver dos casos de manipulación con IA a partir de emisiones reales. Uno de los mensajes de X, compartido más de 2.000 veces desde el 14 de junio, difunde una imagen del minuto 05:43 del partido entre Alemania y Curazao En ella se ve a tres mujeres rubias de pie en una grada que llevan camisetas con la bandera de Alemania. El texto que acompaña la imagen se refiere al volumen de sus pechos. La misma referencia hace otra publicación de X, compartida más de 1.000 veces desde el 16 de junio, en la que aparece aparentemente una aficionada con una bandera de Uruguay animando desde la grada en el partido contra Arabia Saudí.
No son 'frames' reales del Mundial, son manipulaciones con IA. Hemos acudido a las emisiones del Alemania-Curazao y del Arabia Saudí-Uruguay y constatamos que las imágenes de redes no son las que aparecen en dichos minutos de partido. En el caso de la foto de aficionados de la selección alemana se le suma el hecho de que en la imagen manipulada se les cambia el color de la piel y el pelo para transformarlas en mujeres blancas y rubias. Así lo revelan también los propios usuarios de X, que advierten de que ambas publicaciones difunden imágenes manipuladas aportando las capturas reales de las emisiones (1,2). Además, hemos analizado las dos instantáneas con dos herramientas de detección de contenidos generados con IA (IVERES y SightEngine) y corroboramos que son manipulaciones realizadas con esta tecnología, con más de un 94% de probabilidad en su predicción.
Imágenes falsas con impactos reales: la hipersexualización de la mujer
La difusión de imágenes de mujeres hipersexualizadas no es un fenómeno nuevo, pero ahora se crean y difunden con mayor facilidad gracias a que tecnologías como la IA se han perfeccionado y están al alcance de cualquier usuario. Esto ha permitido que "los consumidores de pornografía, de imágenes sexuales, pasen a producirlas con inteligencia artificial", explica Lluís Ballester, investigador social de la Universitat de les Illes Balears, en declaraciones a VerificaRTVE.
Se trata de imágenes que "han contaminado el imaginario sexual de mucha gente, especialmente de los hombres heterosexuales", indica Ballester. Ya que, señala, existe un "sesgo de género clarísimo" en la hipersexualización "por la mirada de quien lo consume, principalmente".
Este fenómeno sucede en un contexto propicio, porque, según explica, en los entornos digitales "nos hemos acostumbrado a ver tanta violencia" y esto ha derivado en la "desconexión de la empatía", a pesar de que sea real "el daño que hace" la difusión de este tipo de contenidos.
Según explicó a VerificaRTVE Cristina Saiz, psicóloga especializada en baja autoestima y depresión en la adolescencia, "el principal problema de los avatares hiperrealistas de IA es que eliminan la imperfección". Saiz sostiene que esto puede llevar a una "frustración crónica y a mayores problemas de salud mental", en especial en jóvenes que son los principales consumidores de estas tendencias en redes sociales.
El Mundial de fútbol 2026 está siendo objeto recurrente de bulos y desinformación. En VerificaRTVE ya informamos del trend de difundir imágenes de falsos espectadores generados con IA que muestran desde personas ficticias hasta dirigentes políticos como Donald Trump y Vladímir Putin y cantantes fallecidos como Freddie Mercury y Amy Winehouse.