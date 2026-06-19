México logra la clasificación matemática a dieciseisavos gracias a un error del portero surcoreano
- La reprimenda de la afición mexicana al término del primer tiempo sirvió para impulsar al Tri
- Aseguran la primera plaza del Grupo A y los surcoreanos deberán esperar para cerrar la clasificación
El Tri del veterano seleccionador Javier Aguirre ha logrado asegurar la primera plaza del grupo A y el pase a dieciseisavos en un partido con pocas ocasiones que se decantó por el fallo garrafal del portero surcoreano Kim Seung-gyu.
Tras el buen hacer en la primera jornada, el duelo entre México y Corea del Sur se antojaba un espectáculo, pero ambas selecciones tiraron por un estilo más especulativo.
Probablemente, la reprimenda de la afición mexicana al término del primer tiempo sirvió para impulsar hacia el gol a los aztecas al inicio de la segunda parte y los motivó en los minutos finales para defender el arreón final de los asiáticos.
Primera parte sin ocasiones claras
El fervor del público mexicano que explotó con el himno nacional se fue apagando hasta terminar en un sonoro abucheo al terminar la primera parte. En los primeros minutos, solo parecía estar enchufado el atacante de origen colombiano Quiñones, que con su ímpetu despertaba la pasión de las gradas de Guadalajara.
Tras una fase más caótica, Corea del Sur controló el balón, pero con demasiados desplazamientos en largo que la defensa azteca lograba repeler. Al cuarto de hora, Edson Álvarez sacó cerca de la línea de gol una vaselina de Son Heung-min, que no obstante se anuló porque el exjugador de los Spurs estaba en fuera de juego.
La jugada más clara llegó poco antes de la pausa de hidratación, con Roberto Alvarado recortando desde la banda hacia dentro y lanzando un centro que Quiñones cabeceó lanzándose en plancha, pero al pichichi de la liga árabe le salió el remate demasiado centrado y Kim Seung-gyu lo atajó.
A partir de ahí, los tigres de Asia siguieron haciendo muchas intentonas a la espalda de la defensa mexicana, que mantenía bien la línea del fuera de juego. Los surcoreanos amasaron el balón ante los abucheos de la afición del Tri, pero solo lograron entrar al área rival en dos ocasiones: en el minuto 40 con una resolución deficiente y en el 45' con un centro al área que no logró alcanzar el extremo izquierdo Lee Jae-sung.
Seung-gyu regala el gol decisivo
El 'vasco' Aguirre logró activar a sus jugadores durante el descanso y, nada más reanudarse el juego, el lateral izquierdo Gallardo arrancó un sprint, se apoyó en Brian Gutiérrez, que le devolvió el balón, pero ya dentro del área terminó sin fuerza para atinar su remate a puerta.
Sin tiempo para descansar, México recuperó el esférico y un centro lateral de Quiñones que Raúl Jiménez no logró rematar se materializó en el gol cuando el portero surcoreano salió a agarrar el balón, chocó con un compañero y le dejó la Trionda a placer a Luis Romo, que remató a la red.
México no sufrió apenas desde el gol, con una Corea del Sur cuyos cambios en ataque no alteraron la situación, mientras la grada entonaba el clásico "Canta y no llores".
Seung-gyu consiguió redimirse un poco de su error repeliendo un remate de Raúl Jiménez en el área pequeña, tras un gran pase de Quiñones y con una gran estirada tras un trallazo desde fuera del área de Obed Vargas.
Ofensiva final
Las paradas de Seung-gyu no solo reconfortaron al guardameta, sino que dieron esperanzas a los Guerreros Taegeuk de lograr el empate a base de centros al área.
En el 86' Raúl Rangel salvó una ocasión clarísima para el empate, con una doble parada de a sendos cabezazo y rechace desde el suelo del delantero Cho Gue-sung, que había entrado desde el banquillo.
Durante el tiempo de descuento, otro cabezazo en un córner se marchó fuera y un nuevo centro con remate fue desviado a córner por la defensa, que logró mantener la ventaja mínima y asegurar el pase a la fase eliminatoria, explotando el júbilo de la exigente grada mexicana.