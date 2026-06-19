México logra la clasificación matemática a dieciseisavos gracias a un error del portero surcoreano

El Tri del veterano seleccionador Javier Aguirre ha logrado asegurar la primera plaza del grupo A y el pase a dieciseisavos en un partido con pocas ocasiones que se decantó por el fallo garrafal del portero surcoreano Kim Seung-gyu.

Tras el buen hacer en la primera jornada, el duelo entre México y Corea del Sur se antojaba un espectáculo, pero ambas selecciones tiraron por un estilo más especulativo.

Probablemente, la reprimenda de la afición mexicana al término del primer tiempo sirvió para impulsar hacia el gol a los aztecas al inicio de la segunda parte y los motivó en los minutos finales para defender el arreón final de los asiáticos.

La afición mexicana celebra la victoria contra Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara Ricardo Mazalan AP Photo / Ricardo Mazalan

Primera parte sin ocasiones claras El fervor del público mexicano que explotó con el himno nacional se fue apagando hasta terminar en un sonoro abucheo al terminar la primera parte. En los primeros minutos, solo parecía estar enchufado el atacante de origen colombiano Quiñones, que con su ímpetu despertaba la pasión de las gradas de Guadalajara. Tras una fase más caótica, Corea del Sur controló el balón, pero con demasiados desplazamientos en largo que la defensa azteca lograba repeler. Al cuarto de hora, Edson Álvarez sacó cerca de la línea de gol una vaselina de Son Heung-min, que no obstante se anuló porque el exjugador de los Spurs estaba en fuera de juego. El mexicano Julián Quiñones (16), a la izquierda, disputa el balón con el surcoreano Son Heung-min (7) Ricardo Mazalan AP Photo / Ricardo Mazalan La jugada más clara llegó poco antes de la pausa de hidratación, con Roberto Alvarado recortando desde la banda hacia dentro y lanzando un centro que Quiñones cabeceó lanzándose en plancha, pero al pichichi de la liga árabe le salió el remate demasiado centrado y Kim Seung-gyu lo atajó. A partir de ahí, los tigres de Asia siguieron haciendo muchas intentonas a la espalda de la defensa mexicana, que mantenía bien la línea del fuera de juego. Los surcoreanos amasaron el balón ante los abucheos de la afición del Tri, pero solo lograron entrar al área rival en dos ocasiones: en el minuto 40 con una resolución deficiente y en el 45' con un centro al área que no logró alcanzar el extremo izquierdo Lee Jae-sung.

Seung-gyu regala el gol decisivo El 'vasco' Aguirre logró activar a sus jugadores durante el descanso y, nada más reanudarse el juego, el lateral izquierdo Gallardo arrancó un sprint, se apoyó en Brian Gutiérrez, que le devolvió el balón, pero ya dentro del área terminó sin fuerza para atinar su remate a puerta. Sin tiempo para descansar, México recuperó el esférico y un centro lateral de Quiñones que Raúl Jiménez no logró rematar se materializó en el gol cuando el portero surcoreano salió a agarrar el balón, chocó con un compañero y le dejó la Trionda a placer a Luis Romo, que remató a la red. Luis Romo remata a placer en el primer gol tras el fallo de Kim Seung-gyu EFE / Alex Cruz México no sufrió apenas desde el gol, con una Corea del Sur cuyos cambios en ataque no alteraron la situación, mientras la grada entonaba el clásico "Canta y no llores". Seung-gyu consiguió redimirse un poco de su error repeliendo un remate de Raúl Jiménez en el área pequeña, tras un gran pase de Quiñones y con una gran estirada tras un trallazo desde fuera del área de Obed Vargas. Seung-gyu repele un disparo de Raúl Jiménez en el área pequeña Ricardo Mazalan AP Photo / Ricardo Mazalan