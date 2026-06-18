Chequia – Sudáfrica, en directo hoy el partido del grupo A del Mundial 2026

Chequia y Sudáfrica se encuentran en este partido de la segunda jornada del grupo A del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Anteriormente Chequia ya se ha enfrentado a Corea del Sur, con la que perdió por 2 - 1. Por su parte, Sudáfrica también perdió su primer partido contra la selección anfitriona mexicana con un 2 - 0 por lo que ambas selecciones llegan a este partido con cero puntos. Una segunda derrota para cualquiera de las dos selecciones complicaría todavía más la clasificación a dieciseisavos de final, por lo que será un partido tenso con mucho en juego.

Alineación Sudáfrica

Hugo Broos hace tres cambios tras la derrota con México: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams; Appollis, Maseko y Rayners

Patrik Schick del equipo checo entrará en el campo con una presión añadida: no decepcionar a una afición que tenía todas sus esperanzas puestas en él. En el partido debut de este mundial no pudo estar a la altura y tras una discreta actuación durante 64 minutos en los que solo consiguió tirar una vez entre los tres palos y no creó ninguna ocasión clara de gol, fue sustituido.

Por su parte, la selección sudafricana necesita ganar, no sólo por los tres puntos de la victoria sino por mejorar la imagen que dieron en su debut mundialista contra el combinado mexicano. Los 'Bafana Bafana' mostraron un juego muy impreciso y errático que debe mejorar si quiere tener opciones de hacer historia y pasar de fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia. Para ello, el conjunto africano se quiere inspirar en el espíritu de Tshabalala, el jugador de los Kaiser Chiefs que consiguió anotar ante México en el debut del Mundial de 2010.

Las encargadas de dar justicia en este partido serán tres árbitras estadounidenses: Tori Penso, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. En total este Copa del Mundo cuenta con 6 árbitras. Además de las tres mencionadas están Katia Itzel García y Sandra Ramírez de México y Tatiana Guzmán de Nicaragua.