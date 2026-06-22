Mundial 2026: IA, islamofobia y odio racista tras la celebración del gol de Lamine Yamal

El futbolista Lamine Yamal anotó este domingo su primer gol en el Mundial 2026, el que abría el marcador de la goleada de España contra Arabia Saudí (4-0). Lo celebró haciendo el 'suyud', un gesto musulmán para postrarse ante Dios. Tras la celebración, detectamos en redes sociales mensajes que utilizan la inteligencia artificial (IA) para extender discurso de odio racista e islamófobo contra el jugador. Te lo explicamos con ejemplos.

01.07 min Gol de Lamine Yamal en el minuto 10 del España - Arabia Saudí (1-0) | Mundial 2026

Lamine Yamal, que acaba de recuperarse de una lesión y se estrenaba como titular en el Mundial, marcó el 1-0 a pase de Oyarzabal. Como puedes comprobar en la emisión del partido en RTVE (minuto 0:15:34), el jugador del FC Barcelona y de la selección española se arrodilló y apoyó la frente en el suelo en la celebración. Se trata del 'suyud', un gesto musulmán en el que el creyente se postra ante Dios apoyando siete huesos (cráneo, manos, rodillas y pies).

Es un gesto que también hemos visto en otros partidos de este Mundial 2026. Lo reprodujo horas más tarde el delantero de Egipto Mohammed Salah tras marcar contra Nueva Zelanda, y también lo hizo Yoanne Wissa, de la República Democrática del Congo, cuando anotó contra Portugal.

La IA, utilizada para generar imágenes racistas contra Lamine Yamal En las horas posteriores a la celebración de Lamine Yamal, detectamos cómo distintos perfiles de redes sociales han utilizado la inteligencia artificial para crear mensajes. A pesar del tono humorístico de algunos de ellos, son publicaciones que terminan extendiendo la islamofobia. Un vídeo, compartido en X más de 3.000 veces, representa a varias personas sacando a Lamine del campo y colocando en su lugar una cruz cristiana. "España cristiana, no musulmana", dice el mensaje. "No puede ser, qué vergüenza, poned la cruz aquí", escuchamos en el audio de la grabación. La grabación no muestra una escena real, presenta indicios evidentes de haber sido generada con IA. Un análisis del audio con TruthScan muestra una probabilidad superior al 99% de que se haya creado con esta tecnología. Montajes islamófobos generados con IA sobre la celebración de Lamine Yamal. VerificaRTVE Otra fotografía difundida en redes este domingo muestra a Lamine Yamal en la misma postura de su celebración y, ante él, un altar cristiano. OpenAI detecta que esta foto falsa se ha creado con sus propios modelos de IA. También encontramos otro montaje que presenta al jugador como si estuviera en esa misma posición comiendo jamón serrano. TruthScan muestra que está hecha con IA con más de un 97% de probabilidad. Análisis de OpenAI y de TruthScan sobre estas imágenes hechas con IA. VerificaRTVE Estos mensajes islamófobos no cuentan, a fecha de publicación de este artículo, con ninguna nota de comunidad en X ni con ninguna advertencia de la propia red social de que están generados con IA. Encontramos otros mensajes racistas que critican la celebración de Lamine Yamal y cuestionan su participación con España por sus orígenes extranjeros. El futbolista nació en Esplugues de Llobregat, creció en el barrio de Rocafonda (Mataró), pero su madre procede de Guinea Ecuatorial y su padre, de Marruecos. Antes de que comenzara el Mundial 2026 y Lamine Yamal jugara contra Cabo Verde, una cuenta de Instagram publicó un montaje generado con IA, suplantando al Canal 24 horas de TVE, para afirmar una falsedad: que Lamine Yamal podría no jugar el Mundial por una investigación abierta contra él por "islamismo radical". El vídeo utilizaba la imagen del presentador Àngel Pons y suplantaba su voz con IA. El Canal 24 horas de TVE no ha informado de una investigación a Lamine Yamal por islamismo radical, es un vídeo creado con IA Borja Díaz-Merry, VerificaRTVE