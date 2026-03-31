Italia se hunde y se queda sin billete mundialista por tercera vez consecutiva en otra decepción histórica

A la tercera tampoco fue la vencida. Italia suma una nueva decepción histórica y se queda sin billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del verano que viene tras caer en la tanda de penaltis ante Bosnia tras empatar a uno en el tiempo reglamentario (4-1). Las otras tres selecciones UEFA que también estarán en la cita mundialista son Turquía, Suecia y República Checa.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

Otra vez la pesadilla italiana, que rozó el Mundial en un partido loco y tenso. Dzeko y compañía sacaron petróleo cuando Italia lo tenía de cara. Y, pese a sobrevivir con uno menos durante 45 minutos y una prórroga, los penaltis condenaron el sueño de todo un país resignado y deprimido con dos décadas de fútbol terrible.

La otra cara de la moneda, Bosnia. Celebró en casa un éxito tremendo cuando el partido se le puso tan en contra tras el gol de Kean en el minuto 15. La roja a Bastoni les allanó el camino. Y el tiempo, la fortuna de los penaltis y otra gran historia, la de un país con sólo una participación, se abrieron paso pasa completar su gran historia.

El partido, lleno de intensidad, de esfuerzo, de miedo, de valentía, de honor, se decidió en los penaltis. Los once metros fueron el juez que decidió el vencedor del billete al Mundial. Los fallos de Pio Esposito, en el primer penalti italiano, y de Cristante, condenaron sus opciones. Bajraktarevic acabó por poner el broche de oro. Italia, otra vez fuera. Bosnia, por segunda vez al Mundial.

Turquía y Güler, al Mundial Turquía, comandada por el jugador del Real Madrid Arda Güler y por el del Juventus Kenan Yildiz, logró el regreso, 24 años después, a la fase final de un Mundial, algo que se le resiste a la Federación de Fútbol de Kosovo, derrotada 0-1 en Pristina por el gol del atacante del Fenerbahce Kerem Akturkoglu. Pocas veces tendrá tan cerca el acceso a la fase final de un gran evento el combinado kosovar, independiente desde hace una década, que se quedó en puertas de un Campeonato del Mundo. Pero fue inferior, superado por la experiencia de los jugadores otomanos, más acostumbrados a momentos relevantes, miembros de grandes clubes. Es el caso de Güler, que fue de menos a más en Pristina, y de Yildiz, por momentos el mejor del combinado de Vincenzo Montella, desequilibrante. Turquía, que jugará en el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, prolongó su buena dinámica, invicta en ya seis encuentros y que aplacó como pudo la insistencia y el furor local reflejado en un remate de Veldin Hodza que taponó Abdulkerim Bardacki y otra justo después de Kreshnik Hajrizi que evitó Cakir. Turquía resistió y selló su objetivo. Disputará por tercera vez en su historia, tras 1954 y el 2002, una fase final.

Gyokeres aparta del Mundial a Lewandowski No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera de la próxima edición del torneo de los torneos en Estados Unidos, México y Canadá, por más méritos que hizo durante los 90 minutos para haber salido ganador. A sus 37 años -cumplirá 38 en agosto-, su despedida del Mundial, sin saberlo, fue hace ya cuatro años, en Catar 2022. Su último partido en esta competición queda marcado en el 4 de diciembre de 2022, en los octavos de final, en la derrota por 3-1 contra Francia en el estadio Al Thumama. Su adiós fue con gol, en los últimos minutos de aquel choque. Y será el primer Mundial de Gyokeres, el atacante del Arsenal, el goleador de Suecia, con cuatro goles, tres en la semifinal y el último y decisivo de la final. Hoy, el héroe de su país. Polonia empezó potente en Solna. Pero Suecia golpeó primero. Su única ocasión del primer tiempo fue un golazo de Anthony Elanga. Un zurdazo a la escuadra, después del bonito e inteligente toque de tacón hacia atrás de Ayari. También hubo desajuste de su rival, tan solo el extremo del Newcastle como para armar un disparo tremendo en el área. La segunda parte siguió igual. Polonia empató en el minuto 55, con el gol de Swiderski en su irrupción dentro del área. Revisado por el VAR, segundos de tensión sobre el campo, mirada hacia arriba del goleador, el vídeo ratificó el 2-2, entre la celebración de Jan Urban. La recompensa para el trabajo de su selección: mejor en cada sector, menos en pegada. Y fue decisivo para su derrota, en un triple remate de Suecia. El primero lo salvó el portero Grabara, el segundo se estrelló contra el poste y el tercero lo remachó Viktor Gyokeres para llevar a Suecia al Mundial tras su ausencia en Rusia y dejar fuera a Lewandowski.