Bosnia y Herzegovina - Catar , en directo hoy el partido del grupo B del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan a su último partido de la fase de grupos. Un partido en el que ambos equipos deberán hacer un desempeño mayúsculo si pretenden clasificarse a dieciseisavos. La situación en el Grupo B pone esta posibilidad difícil para ambos equipos. De momento Canadá va en cabeza seguida de Suiza, estando la selección de Bosnia y Herzegovina tercera y la selección de Catar cuarta. La diferencia de goles es tan abismal que la única posibilidad para ambas selecciones de pasar sería quedar entre los ocho mejores terceros en comparación con el resto de grupos.

Once de Catar

Julen Lopetegui apuesta por: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Gaber, Khoukhi, Albrake; Boudiaf, Fathy; Edmilson Junior, Alhaydos y Afif

De momento la selección de Bosnia y Herzegovina no ha demostrado ser una gran goleadora. Contra Canadá empató 1 - 1 y contra Suiza perdió 4 - 1 por lo que su entrenador Sergej Barbarez deberá afrontar este partido con una estrategia más pensada en atacar y ser más contundente a la hora de resolver cada jugada. En la defensa además no podrán contar con Tarik Muharemovic de 23 años que fue expulsado con tarjeta roja en su último partido contra Suiza.

Por su parte, Catar es la selección que más goles ha encajado dentro de su grupo. Contra Suiza quedaron 1 - 1 y el 6 - 0 contra la selección de Canadá les ha puesto en una situación difícil de la que salir aunque como siempre, no imposible. Tras las expulsiones contra Canadá no podrán contar ni con Ahmed ni con Assim Madibo, quien provocó una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda al jugador canadiense Ismaël Koné. A pesar de todo su entrenador, Julen Lopetegui, se mantiene positivo y esperanzado con la vista puesta en hacer la mejor actuación sobre el campo en este último partido de la fase de grupos.