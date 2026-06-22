Las cuentas de España: ¿qué necesita para clasificarse como primera de Grupo H en el Mundial?
- Para evitar una ruto espinosa, la Roja debe ser cabeza de serie
- Sigue en directo el partido Uruguay-España este sábado a las 2:00 en La 1 y RTVE Play
Tras la contundente victoria de España contra Arabia Saudí y el sorprendente empate del partido entre Uruguay y Cabo Verde, la selección masculina de fútbol tiene muy encaminada su clasificación para dieciseisavos. Pero matemáticamente, La Roja con cuatro puntos, aún no tiene asegurada la plaza a la siguiente fase eliminatoria. A continuación, os contamos todas los escenarios que podrían darse, desde el deseado primer puesto hasta la improbable pero no imposible eliminación de la Copa del Mundo.
La única garantía es la victoria
No entra en los planes de Luis de la Fuente especular con el resultado. Vencer a Uruguay es el objetivo prioritario para alcanzar el primer puesto del grupo H y evitar así una tormentosa ruta hacia la final del Mundial donde podrían encontrarse de primeras a la Argentina de Leo Messi. Solo ganando a los chicos de Marcelo Bielsa garantiza a España ser cabeza de serie, pero no es la única forma conseguirlo.
El empate permitiría la clasificación y también le podría servir al conjunto nacional para hacerse con la primera plaza. Pero en ese escenario, dependerá del resultado que se dé en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una victoria de los africanos, que actualmente cuentan con dos puntos, los posicionaría sorpresivamente como primeros de grupo y dejaría a España como segunda. Por contra, si la debutante Cabo Verde pierde o empata ante los saudíes, España se haría con la cabeza del cartel.
¿Qué pasa si pierde?
Si la selección española cae derrotada ante la 'Garra Gaucha', serían los uruguayos quienes se harían con la primera posición y España volvería a depender del otro encuentro. Si los caboverdianos empatan, los hombres de Luis de la Fuente pasarían como segunda de grupo. Pero, si los 'Tiburones Azules' logran los tres puntos, la Roja caería hasta la tercera posición.
Si Cabo Verde pierde, solo una derrota escandalosa de España sin marcar ni un tanto y una goleada de cinco goles o más de Arabia Saudí, podría evitar que la selección española se hiciera con la segunda plaza.
Hay que recordar solo los ocho mejores terceros se clasifican a la siguiente fase. Con cuatro puntos y un buen golaveraje, es difícil imaginar que España pueda caer eliminada, pero las posibilidades no son cero. Una hecatombe ante Uruguay junto a otras carambolas que puedan darse en el resto de grupos, podría propiciar el traumático escenario de ver a nuestros chicos fuera de la Copa del Mundo.
Pero cualquier escenario que suponga la clasificación, pero no como primera de grupo, complicaría la ruta hasta la final del Mundial, con posibles cruces en dieciseisavos como la ya mencionada Argentina, Francia o Alemania.