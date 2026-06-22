Las cuentas de España: ¿qué necesita para clasificarse como primera de Grupo H en el Mundial?

Tras la contundente victoria de España contra Arabia Saudí y el sorprendente empate del partido entre Uruguay y Cabo Verde, la selección masculina de fútbol tiene muy encaminada su clasificación para dieciseisavos. Pero matemáticamente, La Roja con cuatro puntos, aún no tiene asegurada la plaza a la siguiente fase eliminatoria. A continuación, os contamos todas los escenarios que podrían darse, desde el deseado primer puesto hasta la improbable pero no imposible eliminación de la Copa del Mundo.

La única garantía es la victoria No entra en los planes de Luis de la Fuente especular con el resultado. Vencer a Uruguay es el objetivo prioritario para alcanzar el primer puesto del grupo H y evitar así una tormentosa ruta hacia la final del Mundial donde podrían encontrarse de primeras a la Argentina de Leo Messi. Solo ganando a los chicos de Marcelo Bielsa garantiza a España ser cabeza de serie, pero no es la única forma conseguirlo. 45 minutos de Lamine Yamal le bastan a España para recuperar su autoestima en el Mundial 2026 José Luis Moneo El empate permitiría la clasificación y también le podría servir al conjunto nacional para hacerse con la primera plaza. Pero en ese escenario, dependerá del resultado que se dé en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una victoria de los africanos, que actualmente cuentan con dos puntos, los posicionaría sorpresivamente como primeros de grupo y dejaría a España como segunda. Por contra, si la debutante Cabo Verde pierde o empata ante los saudíes, España se haría con la cabeza del cartel.