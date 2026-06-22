Argentina - Austria, en directo hoy en vídeo el partido del grupo J del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Argentina y Austria, que se disputa este lunes 22 de junio en el estadio de Dallas (Estados Unidos) a partir de las 19:00 horas peninsulares de España. Lo podrás ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play.

Alineaciones titulares Argentina: Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez. Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Paul Wanner; Michael Gregoritsch.

Duelo por el liderato en una de las ciudades de EE.UU. que mejor evoca el 'western' como Dallas. No será a tiros, sino con un balón de por medio. Argentina y Austria vienen de ganar en la primera jornada a dos selecciones modestas como Argelia y Jordania, respectivamente, pero en este encuentro el claro favoritismo por la diferencia de potencial es para la albiceleste. Cualquier resultado que le dé puntos a los centroeuropeos sería considerado sorpresa y un filón para estos. Ya esa victoria ante la selección jordana, la primera desde 1990 de Austria en los Mundiales, les supuso sumar tres valiosos puntos que pueden ser determinantes a la hora de hacer cuentas en la tercera jornada para repartir los puestos de acceso a dieciseisavos de final. Nada que perder y mucho que ganar, por tanto, para los pupilos de Ralf Rangnick.

Messi, a golpe de récord Cinco días atrás creímos que se nos acababan las palabras para describir lo que hizo Leo Messi con su triplete ante Argelia. El capitán de Argentina entró por la puerta grande en la historia de los Mundiales, sexta participación e iguala con el máximo goleador, Miroslav Klose, en el que fue su partido 200 en el global con la camiseta albiceleste. A sus 38 años se le ve aún capaz de rendir al máximo en un torneo de la exigencia de una Copa Mundial de la FIFA. La comparación con los más grandes de la historia del fútbol empieza a quedársele pequeña, porque desde tiempo atrás se le reclama como el más grande de todos los tiempos. En sus botas está acabar con la maldición del campeón de caer en la fase de grupos. Messi sigue siendo 'D10S': 'hat trick' histórico para igualar el récord de goles en mundiales en la victoria de Argentina Rodrigo Álamo