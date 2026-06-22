Mundial 2026, en directo hoy: 22 de junio, de nuevo la 'cabra' a escena para hacer historia con Argentina

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 22 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Si el anterior era marcado en rojo, este viene marcado en albiceleste. El Argentina - Austria, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

Después de dejar con la boca abierta a todo el mundo con su triplete ante Argelia, Leo Messi vuelve a capitanear a Argentina en un duelo de vencedoras del Grupo J. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de la fiesta ante Arabia Saudí, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.