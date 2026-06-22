Mundial 2026, en directo hoy: 22 de junio, de nuevo la 'cabra' a escena para hacer historia con Argentina
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Argentina - Austria del Grupo J
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 22 de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos. Si el anterior era marcado en rojo, este viene marcado en albiceleste. El Argentina - Austria, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.
Después de dejar con la boca abierta a todo el mundo con su triplete ante Argelia, Leo Messi vuelve a capitanear a Argentina en un duelo de vencedoras del Grupo J. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de la fiesta ante Arabia Saudí, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
12:20 Ferran Torres, valenciano de pro en la Roja
A pesar de no marcar, Ferrán Torres sumó con sus minutos ante Arabia Saudí su sexto encuentro en una fase final de un Mundial de fútbol e iguala a Antonio Puchades como el valenciano con más encuentros disputados. Ahora el siguiente objetivo es marcar.
12:00 Mendieta echa una mano a Scaloni
La duda que apuntaba antes Rubén Heras se la trata de resolver nuestro comentarista para el partido, el ex futbolista Gaizka Mendieta. Argentina - Austria será el partido en directo de La 1 y RTVE Play a las 19:00.
“¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? La gran duda de Scaloni.— Teledeporte (@teledeporte) June 22, 2026
Argentina - Austria en directo, este lunes a las 19:00h en La 1 y RTVE Play#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yJTEX6T90I“
11:00 Pista Mundial | Messi ante la historia: un gol para convertirse en el máximo anotador de los mundiales
10:45 ¿Lautaro o Julián? La duda de Scaloni en Argentina
¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Esa es la cuestión, el gran dilema de Lionel Scaloni antes de cada partido de la albiceleste, y la gran duda de Argentina para el segundo partido del Mundial 2026 contra Austria en Dallas.
10:40 Una goleada por su cumpleaños: Luis de la Fuente
Luis de la Fuente ha salido victorioso de una de las semanas más complicadas de su etapa como seleccionador. Una semana que comenzó con el inesperado tropiezo ante Cabo Verde en el debut y que ha finalizado con una goleada frente a Arabia Saudí que ha despejado de un plumazo todas las dudas. De nuestro enviado especial, Adrián Herrero.
10:30 Lo primero es lo primero, agenda del día
Francia y Argentina son los protagonistas de esta nueva jornada en el Mundial 2026, con sus partidos correspondientes a los grupos I y J. El partido de la jornada corresponde al Argentina – Austria, del grupo J, que dará comienzo a las 19:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Dallas (EEUU).