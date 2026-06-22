Scaloni y su gran dilema: ¿Lautaro o Julián?

¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Esa es la cuestión, el gran dilema de Lionel Scaloni antes de cada partido de la albiceleste, y la gran duda de Argentina para el segundo partido del Mundial 2026 contra Austria en Dallas. Allí Argentina estará arropada, una vez más, por miles de hinchas que este domingo calentaron gargantas en el centro de la ciudad texana.

Lautaro fue titular en el debut, en detrimento de un Julián que saltó desde el banquillo. Quién saldrá de partida este lunes es una incógnita que no se ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido, donde lo emocional se ha impuesto a lo deportivo en el turno de preguntas, con más cuestiones alrededor del estado de salud del padre de Messi o sobre el cumpleaños del '10', además del 40 aniversario de la 'mano de Dios' de Maradona en México '86.

Así pues, un Scaloni con la cabeza centrada en el partido no ha tenido que discernir sobre su once para el estadio de Dallas. ¿Repetirá Lautaro? ¿entrará Julián? ¿jugarán los dos de inicio? Parece difícil que se dé esta circunstancia, hecho poco habitual en la pizarra de Scaloni, pese a las diferencias claras entre Lautaro, un 'nueve' más clásico, y Julián, más versatil pero menos efectivo de cara al gol. El técnico campeón del mundo, hasta ahora, ha apostado por el punta del Inter cuando sus condiciones físicas se lo han permitido, para dar entrada a Julián desde el banquillo.