Scaloni y su gran dilema: ¿Lautaro o Julián?
- La elección del punta en Argentina es la gran duda, cada partido, para Lionel Scaloni
- Argentina - Austria en directo, este lunes a las 19:00h. en La 1 y RTVE Play
¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Esa es la cuestión, el gran dilema de Lionel Scaloni antes de cada partido de la albiceleste, y la gran duda de Argentina para el segundo partido del Mundial 2026 contra Austria en Dallas. Allí Argentina estará arropada, una vez más, por miles de hinchas que este domingo calentaron gargantas en el centro de la ciudad texana.
Lautaro fue titular en el debut, en detrimento de un Julián que saltó desde el banquillo. Quién saldrá de partida este lunes es una incógnita que no se ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido, donde lo emocional se ha impuesto a lo deportivo en el turno de preguntas, con más cuestiones alrededor del estado de salud del padre de Messi o sobre el cumpleaños del '10', además del 40 aniversario de la 'mano de Dios' de Maradona en México '86.
Así pues, un Scaloni con la cabeza centrada en el partido no ha tenido que discernir sobre su once para el estadio de Dallas. ¿Repetirá Lautaro? ¿entrará Julián? ¿jugarán los dos de inicio? Parece difícil que se dé esta circunstancia, hecho poco habitual en la pizarra de Scaloni, pese a las diferencias claras entre Lautaro, un 'nueve' más clásico, y Julián, más versatil pero menos efectivo de cara al gol. El técnico campeón del mundo, hasta ahora, ha apostado por el punta del Inter cuando sus condiciones físicas se lo han permitido, para dar entrada a Julián desde el banquillo.
La espina mundialista de Lautaro
Lautaro ha llegado al torneo con ganas de reivindicarse tras la espinita de Catar 2022. Allí se proclamó campeón del mundo, pero unas molestias en el tobillo lastraron su presencia en el equipo en favor de un jovencísimo Julián Álvarez que dio el pelotazo mundial. Lautaro, que sigue con su casillero de goles mundialistas vacío, está deseando estrenarse y aportar lo que no pudo hace cuatro años, demostrando por qué es el cuarto goleador histórico de Argentina con 37 goes en 81 partidos (solo por detrás de Messi, Batistuta y Agüero).
Entonces, en la inolvidable Argentina de 2022, la 'araña' dio sus primeros grandes picotazos en Catar, con cuatro goles que lo elevaron a la categoría de superestrella mundial. Un gol a Polonia en fase de grupos, otro a Australia en octavos y, sobre todo, su doblete en las semifinales contra Croacia, dispararon su cotización hasta límites inesperados antes de aquel Mundial, donde partía como suplente. Cuatro de sus 14 goles con la albiceleste, fueron en la cita mundialista.
La decisión la veremos este lunes a partir de las 19:00h. en La 1, cuando la vigente campeona del mundo afronte su segunda cita del Mundial 2026 en una Dallas que ya se ha vestido de albiceleste.
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