Argentina - Austria o Messi ante la historia: un gol para convertirse en el máximo anotador de los mundiales

Fuente:

En el fútbol existen ese tipo de partidos en los que juega Messi y 21 más. El debut de Argentina en el Mundial contra Argelia fue uno de ellos. Y el de este lunes contra Austria va camino de serlo, a poco que Messi esté acertado ante la portería de los europeos. (RTVE, a las 19:00 horas).

Las estadísticas que el astro argentino ya ha pulverizado o puede pulverizar ante Austria merecen observarlas con detenimiento. Ya solo por saltar al terreno de juego el pasado miércoles Messi es el primer jugador en disputar al menos un partido en seis Mundiales distintos. Ese hito ya supone aguantar en la cúspide de la élite a lo largo de 14 años. Pero es que en el caso de Messi el nivel mantenido en todas estas competiciones es sublime. El siguiente gráfico muestra no solo desde dónde golea Messi, sino también desde dónde crea ocasiones: Messi no solo marca, sino que genera peligro partido tras partido.

Fuente:

Pero ver desde dónde ha marcado ya indica cuál es el lugar favorito de Messi, pegado a la frontal, ya sea dentro o fuera del área. El tamaño de los círculos del primer gráfico además da la medida de lo imprevisible del juego del argentino. Cuanto más pequeño es un círculo, más improbable es que el disparo acabe en gol. Y aun así, Messi es capaz de que esos lanzamientos lejanos suban al marcador.

Composición que muestra a Messi en los tres primeros Mundiales que disputó: en 2006, 2010 y 2014. AFP

Messi ha marcado así 16 goles en los Mundiales, una marca que iguala el récord del alemán Miroslav Klose. Jugar en seis torneos ayuda al argentino, porque el alemán solo disputó cuatro. Y Mbappé, que también ha anotado en este torneo, lo sigue de cerca con 14. ¿Será la selección austriaca una espectadora de lujo?

Composición que muestra a Messi en los tres últimos Mundiales en los que ha jugado: en 2018, 2022 y 2026. AFP

El estado de forma en el que llega al Mundial el capitán de la albiceleste invita a no perderse el partido de hoy. Lo explica Roberto Quintana, comentarista de RTVE en el Mundial 2026.

Contra Argelia dio un recital de su versatilidad: marcó desde los 21 metros, desde los 8 y desde los 17. Golpeó el balón en esos tres tiros a 109, 71 y 107 kilómetros por hora. Ese triplete, además, lo ha convertido en el jugador de más edad que se ha anotado un hat-trick en un Mundial. Lo consiguió con 38 años y 357 días, superando así a su sempiterno rival, Cristiano Ronaldo, que mantenía la marca desde los 33 años y 130 días, de cuando le hizo un triplete a España en el 2018. Messi batió este récord con esta maravilla de juego de equipo.

Fuente:

Para que a la estrella argentina le lleguen las oportunidades, no obstante, necesita a esos otros 10, que no en vano han llegado a Estados Unidos a defender la Copa del Mundo. Ahí entra en juego el esfuerzo más invisible de quienes juegan por detrás de La Pulga. Póngase el ejemplo de Rodrigo de Paul, que con 77 desmarques para recibir el pase siempre estaba ahí para sus compañeros ante Argelia. O Enzo Fernández, el jugador que más kilómetros recorrió en el debut mundial (11,4), el que más esprintó de su equipo (51 veces) y el que más rupturas de línea provocó (16). Basta con graficar dónde tocó el balón contra Argelia para hacerse una idea de que el del Chelsea no se detuvo ni un segundo.

Fuente:

Junto con De Paul y Fernández, otro centrocampista argentino que sabe lo que es triunfar en un Mundial de fútbol es Alexis Mac Allister. Los tres suponen un centro del campo de campeones, en el que ha podido volver a confiar el seleccionador, Lionel Scaloni. Los tres fueron titulares tanto en la final que en 2022 le ganaron a Francia como en este primer partido de 2026. También lo fueron el portero Emiliano Martínez, el central Christian Romero y Messi.

Fuente:

De los 26 convocados por la escuadra argentina, 17 son campeones del mundo. Ser la vigente campeona ayuda, sin duda. Y en esta edición llega la albiceleste con fuerza: lleva siete partidos mundialistas sin conocer la derrota. Es la mayor racha desde 2010, cuando llegó a quedar invicto a lo largo de una decena de encuentros. Mantenerla hoy, en el partido ante Austria, no solo depende de Messi.