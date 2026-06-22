Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 22 de junio

Francia y Argentina son los protagonistas de esta nueva jornada en el Mundial 2026, con sus partidos correspondientes a los grupos I y J. El partido de la jornada corresponde al Argentina – Austria, del grupo J, que dará comienzo a las 19:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Dallas (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play. El grupo se completa con el Jordania – Argelia, que se miden con el objetivo de no quedar apeados del Mundial antes de tiempo. El partido comenzará a las 05:00 horas de la madrugada del 23 de junio.

En el Grupo I, el encuentro más importante es el que enfrenta a Francia contra Irak, una ocasión para Les Bleus para sellar su pase a la siguiente ronda, tras el recital de la primera jornada contra Senegal. En el otro encuentro, la Noruega de Haaland se medirá a Senegal a partir de las 02:00 horas del martes, desde el estado de Nueva York. Los nórdicos buscarán refrendar las buenas sensaciones del primer partido.

En el Grupo J, el partido estrella es el Argentina - Austria. Subida a la ola de euforia que provocó la victoria frente Argelia en su debut en el Mundial, la selección argentina se enfrenta en Dallas a Austria, con la posibilidad de sellar por adelantado su pase a dieciseisavos, en un partido que puede consagrar a Lionel Messi como máximo goleador histórico en solitario y jugador con más victorias. Junto a Messi, Scaloni cuenta con dos de los mejores delanteros del mundo, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, lo que le da a la albiceleste una sólida garantía para llevarse el triunfo.

Por su parte, la selección centroeuropea, revitalizada desde la llegada al banquillo del alemán Ralf Rangnick, no es un rival cómodo, porque hace de la presión su sello de identidad. De vuelta a una Copa del Mundo tras 28 años, y después de ganar por 3-1 a Jordania en la apertura del grupo, Austria está ante la gran oportunidad de pasar de la fase de grupos por primera vez desde España'82. En el otro encuentro del grupo, Jordania y Argelia, las dos selecciones más débiles, pelearán por llevarse la victoria y hacerse con una de las ocho plazas con billete desde la tercera posición.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. RTVE Play recupera su programación semanal con una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle y el mejor análisis del Argentina – Austria llegará de la mano de CTA, a partir de las 18:30 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 22 de junio y madrugada del 23 de junio Grupo I •Francia - Irak. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Filadelfia (EEUU). •Noruega - Senegal. 02:00 horas (hora peninsular) del 23 de junio. Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (EEUU) Grupo J •Argentina - Austria. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU) •Jordania – Argelia. 05:00 horas (hora peninsular) del 23 de junio. Estadio de La Bahía de San Francisco (EEUU).