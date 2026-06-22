La 1 (23,7%) arrasa este domingo y la goleada de España a Arabia Saudí es lo más visto del último año en televisión

Nueva jornada de liderazgo indiscutible este domingo para La 1, con el segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026 y la excelente acogida de su oferta de cine e información. La 1 fue líder sin rival con un 23,7%, su cuota diaria más alta desde la final de Copa del Rey de 2025 y el dominio en las franjas de madrugada (6,4%), mañana (12,3%), tarde (45,9%) y prime time (16,9%).

Lo más visto en un año El España-Arabia Saudí arrasó en La 1 y Teledeporte con 8.729.000 espectadores y un 61,7% de cuota y es lo más visto de toda la oferta televisiva desde el 8 de junio de 2025. Más de 12,4 millones de espectadores únicos (12.421.000) vieron en algún momento el encuentro, que terminó con goleada ante Arabia Saudí. El minuto de oro de la jornada se produjo durante el partido, a las 19:59, con 8.665.000 espectadores y un 60,9% de cuota de pantalla. Tras el encuentro, también fue líder ‘Camino a Nueva York’ en La 1 con 3.414.000 espectadores de media y un 31,3% de cuota. En la previa, el espacio conducido por Lara Gandarillas y Marcos López también se impuso al resto de opciones con 1.187.000 seguidores de media y un 12,6%. Teledeporte alcanzó un 2,6% de cuota este domingo, lo que supone el dato diario más alto del canal deportivo de RTVE desde el 11 de agosto de 2024. El programa ‘Estudio Estadio Mundial’ logró un 21,1%.

Audiencia digital El segundo partido de España en el Mundial reunió a 533.133 visitantes únicos en directo en RTVE Play. 47.156 conectaron con la señal en catalán y 8.104, con la retransmisión en gallego. El minuto más visto fue a las 18:25 con 214.824 personas siguiendo el cuarto gol de España. ‘Comenta que sales’, la retransmisión de ENPlay, superó ayer 200.928 espectadores, un 10,4% más que en el partido anterior y mejoró el seguimiento de los ‘Comenta en la Eurocopa’ 2024 (+28% visitantes) y el anterior Mundial de Qatar (+187%) para el segundo partido de España. Todos los contenidos del Mundial fueron visitados ayer por cerca de 1,3 millones de visitantes, su segunda mejor jornada desde el inicio del campeonato. Ya son cerca de 5,7 millones de visitantes únicos los que han consultado algún contenido del Mundial. De media diaria, 742.082 visitantes únicos visitan contenidos del Mundial, un 9,7% más que en Qatar 2022. Las noticias sobre el campeonato reunieron ayer a 412.003 visitantes únicos y suman 2,1 millones de visitantes totales desde el inicio. Los vídeos sobre el campeonato suman 1.851.918 visualizaciones totales de 905.758 visitantes. Las redes sociales de RTVE alcanzaron 8,5 millones de visualizaciones y 343.000 interacciones en la jornada de ayer del Mundial. Teledeporte consiguió el 70% de las visualizaciones totales, casi 6 millones. El TikTok de Teledeporte ‘La cara del línea del España-Arabia Saudí lo dice todo’ es el contenido más visto de la jornada, con 343.000 visualizaciones. Desde el inicio del Mundial, los contenidos alcanzan 142 millones de visualizaciones y 6,6 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE.