La película de Mel Gibson en la que Mark Wahlberg está irreconocible: ¿Se rapó de verdad en 'Amenaza en el aire'?

Puede que el público esté habituado a ver a Mark Wahlberg en el papel de héroe, pero en el último proyecto de Mel Gibson se vuelven las tornas. El de Boston interpreta en Amenaza en el aire a un verdadero villano. A simple vista su personaje parece un piloto normal y corriente encargado de una importante misión: la de trasladar en su avioneta a una U.S. Marshal y al testigo que custodia, quien va a declarar en un juicio contra la mafia. Sin embargo, las apariencias engañan, y es que bajo la fachada de piloto graciosete se esconden oscuras intenciones.

Con Mark Wahlberg como villano, ¿quién debe salvar el mundo esta vez? La heroína en esta ocasión es Michelle Dockery, que deja a un lado la distinción de Lady Mary en Downton Abbey para adoptar la valentía y la determinación de la agente Madelyn Harris en Amenaza en el aire. Junto a ellos vuela Topher Grace, el testigo a quien deben trasladar. Lo que comienza como un viaje de Alaska a Nueva York para poner a salvo a este personaje se convierte en una lucha por sobrevivir.

Jack Nicholson como inspiración Wahlberg sorprende por partida doble en el thriller. Para empezar, hace de malo de la película por primera vez en mucho tiempo. Su primer y último filme como antagonista fue ni más ni menos que en 1996, cuando hizo Pasión obsesiva con Reese Witherspoon. Casi 30 años después de aquello, repite como villano en Amenaza en el aire. El proyecto lo dirige Mel Gibson, con quien ya ha trabajado en otros dos proyectos, Dos padres por desigual y El milagro del padre Stu, aunque siempre con Gibson en calidad de actor. Michelle Dockery, Topher Grace y Mark Wahlberg en 'Amenaza en el aire' Amenaza en el aire le daba a Wahlberg la oportunidad de ponerse a las órdenes del director de Braveheart y Apocalypto, además de enfrentarse al reto interpretativo de meterse en la piel de un villano bastante peculiar. Para esta tarea se inspiró en tres actuaciones: la de Jack Nicholson en El resplandor, John Malkovich en En la línea de fuego y Robert De Niro en El cabo del miedo. "Llevaba con ganas de hacer de malo desde que en el 94 hice Pasión obsesiva", le confesó a Extra.

¿Cómo se rodó Amenaza en el aire? La película como tal se rodó en solo 22 días, pero en realidad el proyecto tardó unos cinco años en ver la luz. Amenaza en el aire fue uno de los títulos de la llamada Lista Negra de los mejores guiones que no habían logrado ser producidos en 2020. El libreto de Jared Rosenberg se quedó en un cajón hasta que Mel Gibson decidió ponerse manos a la obra y que ese fuera su regreso a Hollywood como director. Para su primera película tras Hasta el último hombre reclutó a Mark Wahlberg en 2023 y más tarde a Michelle Dockery y Topher Grace. Rodaron muy lejos del helado paisaje de Alaska, de donde despegan sus protagonistas al inicio de la cinta. En su lugar, se fueron hasta Las Vegas. Allí, en un estudio, colocaron una verdadera avioneta Cessna. No retiraron paredes ni techo, por lo que el espacio era muy reducido para la acción. Al mismo tiempo, en vez de cromas, múltiples pantallas que rodeaban al avión mostraban imágenes de las montañas de Alaska. Aquello hizo que los actores se sintieran como si estuvieran allí. "Fue muy útil poder estar en ese avión y ver el impresionante paisaje, y en esos momentos realmente intensos en los que nos inclinamos y tenemos que escalar montañas, pudimos verlo. Era como estar en una montaña rusa", contaba Michelle Dockery a Collider.