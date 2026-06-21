45 minutos de Lamine Yamal le bastan a España para recuperar su autoestima en el Mundial 2026

Luis de la Fuente despejó la incógnita de la previa para incluir a Lamine Yamal en el once titular de la selección española ante Arabia Saudí en el Mundial 2026 y al delantero del FC Barcelona le bastaron 45 minutos para dejar claro su impacto en el juego con un inicio fulgurante que le permitió encontrar el camino del gol en la goleada de España.

Si bien el seleccionador explicaba a los micrófonos de TVE lo importante de contar con Lamine a falta de conocer si entraba de inicio o salía como revulsivo, el riojano no se guardó nada y apostó por Lamine desde el comienzo, quien se convirtió este domingo en el segundo jugador más joven de la selección española de fútbol en anotar en un Mundial tras su compañero Gavi, quien ostenta el récord con su gol ante Costa Rica en el Mundial 2022.

No hubo que esperar ni tan solo un minuto para que el jugador criado en Rocafonda encarara una y otra vez a la defensa saudí, insistiendo con su particular abanico de recortes, amagues, regates, centros, y sobre todo con el primer gol de España en el Mundial, y mostrar el impacto, tanto en el juego como en el plano emocional de un equipo que ha recuperado a tiempo su mejor versión.

Si todos los analistas coincidieron que la escasa velocidad de circulación de balón fue uno de los pecados ante Cabo Verde, el equipo de Luis de la Fuente encontró una marcha más en su segundo encuentro, recuperando el vértigo perdido, e impulsada por los cambios de Luis de la Fuente -Pedro Porro, Dani Olmo, Álex Baena y Lamine Yamal-, y la recuperación del doble pivote con Rodri y Pedri en la zona de creación donde España cimentó una gran actuación coral.

Ya antes de saltar al césped la sonrisa cómplice de Lamine Yamal y Pedri en el túnel de vesturios y el abrazo del joven delanero con Mkel Oyarzábal,,otro de los protagonistas del partido con un doblete, apuntaba lo que estaba por ocurrir sobre el césped, que encontraba un eco mayor en la ovación de la grada del Atlatna Stadium cuando las cámaras enfocaban a Lamine en el calentamiento.

Si "el fútbol el fútbol es un estado de ánimo" como ha dicho en más de una ocasión Jorge Valdano, está claro que la autoestima de la selección española ha subido enteros, y también el ánimo de los millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, que ven cómo la estrella llamada a brillar a la altura de figuras como Messi o Mbappé se ha presentado en sociedad en el mayor escenario del fútbol mundial.

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Bromeaba Luis de la Fuente en la previa del partido pidiéndose como regalo "un jersey nuevo" por los 65 años que cumple hoy 21 de junio, pero el técnico quizás haya recibido otro mejor, la pieza que le faltaba al traje a medida que ha confeccionado para este Mundial 2026 en su intento de colgarse en la solapa la segunda estrella el próximo 19 de julio.