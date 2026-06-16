'El Grand Prix del verano' regresa a La 1 con más pueblos, nuevos retos y el espíritu de siempre

El verano en La 1 vuelve a tener una cita imprescindible. ‘El Grand Prix del Verano’ regresa a RTVE con una nueva edición en la que 12 pueblos de toda España competirán por alzarse con el trofeo del programa más familiar y divertido de la televisión. Ramón García volverá a ejercer de maestro de ceremonias acompañado por Lalachus, la nueva incorporación Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla.

La localidad toledana de Yepes, escenario del primer programa grabado en el regreso de ‘El Grand Prix del Verano’ en 2023, ha acogido la presentación de la nueva temporada del concurso, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen). Al acto han asistido los presentadores junto a Miriam García Corrales, productora ejecutiva de RTVE; Carlo Boserman, director general del Grupo iZen; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, además del alcalde de Yepes, Tomás Arribas.

Ramón García se ha mostrado especialmente satisfecho con el resultado de la temporada: "Para mí es un lujo poder ponerme al frente de un formato que está integrado en la sociedad y que siguen disfrutando tantas generaciones". El presentador ha asegurado que esta edición "ha salido redonda" y ha destacado especialmente los espectaculares arranques de cada programa. "El Grand Prix está para comérselo desde el principio hasta el final. Este año va a ser un espectáculo", ha afirmado. Visiblemente emocionado, también ha tenido palabras para sus nuevos compañeros de aventura: "Trabajar con Gorka y Lalachus, dos auténticos niños del Grand Prix, es un regalo. La suerte es para mí poder compartir esta experiencia con ellos".

Lalachus ha reconocido vivir esta nueva etapa con "ilusión máxima" y ha definido el concurso como "el programa con más pureza televisiva que existe". La copresentadora ha destacado la capacidad del formato para unir generaciones y ha elogiado al equipo que hace posible el programa. "Las grabaciones son intensas, pero no cuesta hacerlas porque todo el mundo disfruta muchísimo", ha explicado.

Presentación de la nueva edición de ‘El Grand Prix del verano’

Una de las grandes novedades de la temporada será la incorporación de Gorka Rodríguez. El comunicador ha confesado que formar parte de 'El Grand Prix del Verano' supone cumplir un sueño. "Soy un niño Grand Prix y un niño Ramón García", ha afirmado emocionado. "Nunca me había permitido soñar algo así". Rodríguez, que se convierte en el primer copresentador masculino que acompaña a Ramón García en la historia reciente del formato, ha asegurado que los espectadores van a disfrutar de una edición repleta de humor, emoción y sorpresas. Wilbur, que no ha podido estar presente en la presentación, ha mandado un mensaje: “Voy a estar al cien por cien este verano. Mi cuerpo me pide Grand Prix”.

Miriam García Corrales ha subrayado el valor de un formato que considera más necesario que nunca: "Estamos muy ilusionados de presentar una nueva temporada. Es entretenimiento puro y, en los tiempos que corren, hace mucha falta". Además, ha destacado el carácter familiar e intergeneracional del programa, capaz de reunir frente al televisor a espectadores de todas las edades.

Carlo Boserman ha avanzado algunas de las novedades de esta edición, que contará con una mayor duración y nuevas dinámicas de juego. Entre ellas, un arranque renovado bajo el título 'Grand Prix comienza', en el que se presentarán los pueblos participantes y donde padrinos y capitanes competirán para conseguir la denominada Carta de Oro.

María Eizaguirre ha destacado que la nueva edición llegará cargada de novedades, más pruebas y mucha diversión para seguir consolidándose como una de las grandes citas del verano en TVE. Por su parte, el alcalde de Yepes ha agradecido que la localidad haya sido elegida para albergar la presentación de la nueva temporada. Ha asegurado que la participación del municipio en 'El Grand Prix' supuso "la unión de todo un pueblo" y un impulso para dar a conocer Yepes al conjunto de los espectadores. "Trabajamos todos juntos para mostrar lo mejor de nuestro pueblo a TVE y al resto de España", ha señalado.

Presentación de la nueva temporada de 'El Grand Prix del verano'

Más pueblos, más emoción La edición de 2026 contará con 9 entregas: 6 programas clasificatorios, 2 semifinales y una gran final. 12 municipios de diferentes comunidades autónomas volverán a demostrar su entusiasmo, deportividad y ganas de diversión para convertirse en campeones del verano. Como en las últimas temporadas, los padrinos y madrinas se implicarán de lleno en la competición participando activamente en las pruebas junto a los vecinos de cada localidad. Entre ellos estarán rostros tan conocidos como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares entre otros.

Regresan los grandes clásicos La nueva edición recuperará algunos de los juegos más emblemáticos y queridos por los espectadores. Volverán las pruebas que ya triunfaron el pasado verano y además, regresa una de las más recordadas de la historia del formato: la cucaña. Tampoco faltarán clásicos imprescindibles como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’, junto a nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes. Como novedad habrá un divertido nuevo juego ‘Pasión de capitanes’ qué determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada y regresarán las míticas cortinillas de los años 90 de la mano de Lalachus para reforzar la conexión del programa con varias generaciones de espectadores. Todo ello manteniendo la esencia que ha convertido a ‘El Grand Prix del Verano’ en un fenómeno televisivo: humor blanco, espíritu de superación, pruebas espectaculares, caídas memorables y una competición sana en la que participan vecinos de todas las edades. Gorka Rodríguez y los pingüinos matemáticos

Los pueblos participantes Las localidades que competirán este verano son: Cantalejo (Castilla y León) – Polinyà (Cataluña)

Zumarraga (País Vasco) – Balanegra (Andalucía)

San Juan de la Rambla (Canarias) – Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha)

Altura (Comunidad Valenciana) – Pradejón (La Rioja)

Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) – Pravia (Asturias)

Blanca (Murcia) – Muros (Galicia) Los vencedores de cada enfrentamiento lucharán por una plaza en las semifinales y, posteriormente, por convertirse en el pueblo ganador de la edición 2026 de ‘El Grand Prix del Verano’.