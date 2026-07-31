Doble cita con 'El Grand Prix': San Juan de la Rambla-Quintanar del Rey, el domingo y Altura-Pradejón, el lunes

‘El Grand Prix del Verano' ofrece una doble cita en La 1 para que la audiencia no se quede con las ganas: el domingo 2 de agosto llegará el duelo entre San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca), mientras que el lunes 3 de agosto será el turno de Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja), dos nuevos enfrentamientos para seguir avanzando en la competición. Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla siguen viviendo la gran fiesta del verano.

El programa es una de las ofertas preferidas del público estos meses y ha sido líder en sus dos entregas emitidas hasta ahora este verano. El pasado lunes se impuso en el prime time con un 16% de cuota, 1.284.000 espectadores y más de 3,4 millones de contactos.

Domingo 2 de agosto: San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey, frente a frente La localidad tinerfeña contará con el apoyo de la atleta paralímpica Desirée Vila, que ejercerá de madrina del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa será el padrino del conjunto conquense. Ambos acompañarán a sus pueblos durante toda la competición y tratarán de conducirlos hacia la victoria. Programa 3 del Grand Prix: San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey se enfrentan el domingo Los equipos pondrán a prueba su agilidad, coordinación y estrategia en algunos de los juegos más emblemáticos del formato. No faltarán clásicos como 'Troncos locos', 'Champions Prix', 'Patata caliente' y 'Alicia en el país de las canastillas', que volverán a llenar la plaza de chapuzones, carreras y momentos inolvidables.