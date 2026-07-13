Ramón García, en RTVE: ¡No te pierdas los mejores momentos de uno de los grandes de la televisión!

Vuelve el Grand Prix y con ello sus queridos presentadores: Ramón García, acompañando de Lalachus, y a los que se une en esta edición veraniega Gorka Rodríguez. Esta edición contará con la participación de doce municipios españoles, a los que se conocerá más a fondo gracias a Grand Prix Presenta, un nuevo arranque en el que padrinos y capitanes competirán por conseguir la llamada Carta Dorada.

Será una temporada llena de momentazos, como los que lleva dándonos Ramontxu desde que comenzó su carrera televisiva. Para celebrar la vuelta del programa recopilamos los momentos más inolvidables.

¿Dónde estará su mítica capa? En las Campanadas de 2005 junto a Ana Obregón, la presentadora le pidió a Ramón García la capa para cubrirse. Al grito de "Por España", la actriz la dejó caer por el balcón, dejando a Ramontxu sin su prenda más característica. Pero eso no fue todo, durante toda la noche hubo una broma muy presente. Ninguno de los dos se atrevía a pronunciar el nuevo año ya que traía consigo una famosa rima. Finalmente, el primero en felicitar el 2005 fue Ramón García, al que respondió al unísono toda la Puerta del Sol. Campanadas de Fin de Año Campanadas 2005: el año de la rima 'maldita' Ver ahora

Sus inicios en TVE En 1991 comenzó sus andadas en la televisión pública con el programa No te rías, que es peor. El concurso consistía en que los participantes debían evitar reírse con las bromas de los humoristas invitados. El presentador no consiguió mantenerse serio y nos regaló innumerables ataques de risa. No te rías, que es peor No te rías, que es peor - 09/10/1992 rtve play

El dúo más conocido de las Campanadas Al pensar en las Campanadas, no podemos olvidar a la pareja televisiva que tantos años ha dado la bienvenida al año nuevo: Anne Igartiburu y Ramón García. En su visita a José Mota Live Show en 2023, el presentador vasco rememoró uno de los momentos más comentados junto a Anne. Sus primeras campanadas juntos fueron en 2006, en las que el vestido de la presentadora dio lugar a un contratiempo inesperado durante el directo. Con la iluminación definitiva, las transparencias sacaron a la luz la ropa interior de Anne, lo que Ramon bautizó como "Tanganadas". Campanadas de Fin de Año Campanadas 2006 - Debut de Anne Igartiburu rtve play

De entrevistador a entrevistado No solo hemos visto su faceta como presentador, en ocasiones también ha sido el invitado. En el programa de Jenaro Castro, Plano General, Ramontxu habla de su experiencia en televisión, para él la mayor virtud de "un comunicador es la normalidad, y no la naturalidad". Además, nos dejó una moraleja muy importante: "Lo importante pasa en la vida, no en la tele". Plano general Plano General - Ramón García Ramón García explica su regreso a Las Campanadas de TVE: "lo más importante lo que pasa en la vida, no en la tele". rtve play

De la halterofilia a la tele En su visita a La Revuelta, Ramón García reveló detalles de su pasado como deportista. En el programa contó que fue campeón de halterofilia en Vizcaya cuando era adolescente: "Levantaba en arrancada 52,5 kg y 85 a dos tiempos". Pero eso no fue todo, también hizo una pequeña demostración en directo. La Revuelta La Revuelta | Ramón García y su pasado en la halterofilia Ramón García explica a David Broncano en La Revuelta cómo se proclamó campeón de Vizcaya de halterofilia cuando tenía 14 años Ver ahora