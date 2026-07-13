Ramón García, en RTVE: ¡No te pierdas los mejores momentos de uno de los grandes de la televisión!
- Un recorrido por los momentos más destacados del carismático presentador
- No te pierdas el estreno de Grand Prix el lunes 13 de julio desde las 21:45 en La 1 y RTVE Play
Vuelve el Grand Prix y con ello sus queridos presentadores: Ramón García, acompañando de Lalachus, y a los que se une en esta edición veraniega Gorka Rodríguez. Esta edición contará con la participación de doce municipios españoles, a los que se conocerá más a fondo gracias a Grand Prix Presenta, un nuevo arranque en el que padrinos y capitanes competirán por conseguir la llamada Carta Dorada.
Será una temporada llena de momentazos, como los que lleva dándonos Ramontxu desde que comenzó su carrera televisiva. Para celebrar la vuelta del programa recopilamos los momentos más inolvidables.
¿Dónde estará su mítica capa?
En las Campanadas de 2005 junto a Ana Obregón, la presentadora le pidió a Ramón García la capa para cubrirse. Al grito de "Por España", la actriz la dejó caer por el balcón, dejando a Ramontxu sin su prenda más característica.
Pero eso no fue todo, durante toda la noche hubo una broma muy presente. Ninguno de los dos se atrevía a pronunciar el nuevo año ya que traía consigo una famosa rima. Finalmente, el primero en felicitar el 2005 fue Ramón García, al que respondió al unísono toda la Puerta del Sol.
Sus inicios en TVE
En 1991 comenzó sus andadas en la televisión pública con el programa No te rías, que es peor. El concurso consistía en que los participantes debían evitar reírse con las bromas de los humoristas invitados. El presentador no consiguió mantenerse serio y nos regaló innumerables ataques de risa.
El dúo más conocido de las Campanadas
Al pensar en las Campanadas, no podemos olvidar a la pareja televisiva que tantos años ha dado la bienvenida al año nuevo: Anne Igartiburu y Ramón García. En su visita a José Mota Live Show en 2023, el presentador vasco rememoró uno de los momentos más comentados junto a Anne.
Sus primeras campanadas juntos fueron en 2006, en las que el vestido de la presentadora dio lugar a un contratiempo inesperado durante el directo. Con la iluminación definitiva, las transparencias sacaron a la luz la ropa interior de Anne, lo que Ramon bautizó como "Tanganadas".
De entrevistador a entrevistado
No solo hemos visto su faceta como presentador, en ocasiones también ha sido el invitado. En el programa de Jenaro Castro, Plano General, Ramontxu habla de su experiencia en televisión, para él la mayor virtud de "un comunicador es la normalidad, y no la naturalidad". Además, nos dejó una moraleja muy importante: "Lo importante pasa en la vida, no en la tele".
De la halterofilia a la tele
En su visita a La Revuelta, Ramón García reveló detalles de su pasado como deportista. En el programa contó que fue campeón de halterofilia en Vizcaya cuando era adolescente: "Levantaba en arrancada 52,5 kg y 85 a dos tiempos". Pero eso no fue todo, también hizo una pequeña demostración en directo.
Ramón García regresa al Grand Prix del Verano
El presentador vuelve a ponerse al frente de uno de los concursos más míticos de la televisión; junto a él estarán Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla. Si no quieres perderte más momentazos, marca esta fecha: lunes 13 de julio a las 21:45, Grand Prix disponible en La 1 y RTVE Play.