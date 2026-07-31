La crisis migratoria de Ceuta, protagonista de 'Informe Semanal'
- Analiza la presión migratoria en la ciudad autónoma, la emergencia provocada por los incendios forestales y la grave situación que atraviesa Cuba
- Sábado 1 de agosto, a las 21:30 horas, en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
'Informe Semanal' aborda este sábado la crisis migratoria que vive Ceuta tras la llegada masiva de personas desde Marruecos, en un contexto de fuerte presión sobre los recursos de acogida y las fuerzas de seguridad. Además, el programa analiza la respuesta a la oleada de incendios forestales que ha obligado a declarar la emergencia nacional y viaja hasta La Habana para mostrar el impacto de la crisis económica y energética que vive Cuba.
Las alarmas volvían a saltar esta semana en Ceuta tras la irrupción de una avalancha de personas desde Castillejos ante la impasividad de la gendarmería marroquí. Interior ha cuantificado la entrada irregular de migrantes en 50.000 entre el jueves y el viernes. Y son más de 50 los que han perdido la vida en el mar. Con la capacidad de acogida de la ciudad autónoma ya tensionada desde hace tiempo, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales se han visto desbordadas. Y, entre los ceutíes, se ha vuelto a despertar la sensación de miedo e inseguridad.
Aunque España y Marruecos han vivido más de una vez situaciones extremas en sus fronteras, algunas fuentes -también de la Guardia Civil- apuntan en esta ocasión al "efecto llamada" provocado por la reciente sentencia del Supremo que impide devolver de inmediato a los que entran a nado sin vulnerar muros fronterizos o vallas. El colapso ya se venía vaticinando desde hacía días. Ahora, están intentando que la situación se reconduzca poco a poco.
El ministerio que dirige Grande-Marlaska ha rechazado la propuesta del Gobierno de Ceuta de decretar la emergencia nacional porque esa medida extraordinaria solo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos como ha ocurrido con los incendios.
'Fuego, emergencia nacional'
El cambio climático es una evidencia. El éxodo rural, otra. Y, así, en condiciones de climatología adversa, España está volviendo a vivir un verano en llamas. "Al final, cuando hay cultivos, cuando la tierra está arada o desbrozada... el fuego no corre como por un matorral", cuenta Juanan, viticultor de Burgohondo, la localidad abulense que, junto a numerosos municipios de la provincia y de la vecina Sierra Oeste de Madrid, ha vivido un infierno. Al final, han sido 6 días de emergencia nacional, a petición tanto de Madrid como de Castilla y León, decretados por una serie de devastadores incendios forestales simultáneos que, en palabras de Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, "podrían haber sido de menor magnitud si se hubiera hecho prevención en los años previos y si se hubieran implementado adecuadamente los planes de autoprotección". Los expertos llevan décadas insistiendo que la gestión forestal y la prevención está muy por debajo de lo deseable.
Una vez controlados, "se mantendrá la presencia de todas las capacidades de la UME y del sistema nacional de Protección Civil", aseguraba Pedro Sánchez sobre el terreno. Durante toda esta crisis, que ha llegado a afectar a casi 100.000 personas por evacuación o confinamiento, el presidente del Gobierno ha vuelto a plantear a las CC. AA. la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática: "Hoy, con más fuerza y más argumentos que nunca, reclamo ese gran acuerdo de país. Porque el negacionismo climático es el peor de los combustibles". Sin embargo, parece no contar de entrada con el apoyo de la mayoría de los gobiernos autonómicos, en manos del PP, que en muchos casos gobierna con Vox. Por el momento, las fuerzas que luchan en primera línea continúan apagando fuegos y reclamando más previsión y más recursos.
'Sobrevivir en Cuba'
La isla afronta una de las etapas más difíciles y complejas de las últimas décadas. Un equipo de TVE ha estado en La Habana y ha comprobado cómo la campaña actual de Estados Unidos, caracterizada por el embargo petrolero y la aplicación de sanciones, es la más severa en más de medio siglo. Esta máxima presión desde principios de año está ahogando a los cubanos y colocando al límite a las autoridades. Para el periodista Reinaldo Escobar, "se está pareciendo a Haití, pero con reminiscencias de Corea del Norte". Las conversaciones entre Washington y La Habana se mantienen al más alto nivel, a través de Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del histórico dirigente, aunque sin lograr apenas avances. "Lo que esperan de nosotros es la renuncia total y eso no va a ocurrir", insiste la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. El opositor Manuel Cuesta Morúa cree que esas conversaciones darán su fruto porque "el realismo del poder les permite darse cuenta de que no hay otra opción”.
La crisis energética mantiene a la isla sumida en constantes apagones, con el transporte prácticamente paralizado y sin uno de los motores de su economía y principal fuente de divisas: el turismo. Siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46% del total de habitaciones han abandonado el país ante la amenaza de sanciones de EE.UU. La escasez médica y los cortes eléctricos golpean con fuerza en los hospitales. Iniciativas como la de la ONG Open Arms intentan paliar la tragedia llevando placas solares a centros sanitarios. "Para mí es igual de punible bombardear un hospital que cortarle la energía a un hospital", afirma Óscar Camps. El Gobierno cubano ha aprobado un paquete de casi 200 reformas para liberalizar y descentralizar la economía, así como la eliminación de casi 100.000 puestos de trabajo público, aunque insiste que estas reformas no desviarán a la isla del socialismo. "Las medidas se han demorado", asegura el profesor de Economía Juan Triana, "pero hoy más que nunca son necesarias".