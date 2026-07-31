La crisis migratoria de Ceuta, protagonista de 'Informe Semanal'

'Informe Semanal' aborda este sábado la crisis migratoria que vive Ceuta tras la llegada masiva de personas desde Marruecos, en un contexto de fuerte presión sobre los recursos de acogida y las fuerzas de seguridad. Además, el programa analiza la respuesta a la oleada de incendios forestales que ha obligado a declarar la emergencia nacional y viaja hasta La Habana para mostrar el impacto de la crisis económica y energética que vive Cuba.

Las alarmas volvían a saltar esta semana en Ceuta tras la irrupción de una avalancha de personas desde Castillejos ante la impasividad de la gendarmería marroquí. Interior ha cuantificado la entrada irregular de migrantes en 50.000 entre el jueves y el viernes. Y son más de 50 los que han perdido la vida en el mar. Con la capacidad de acogida de la ciudad autónoma ya tensionada desde hace tiempo, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales se han visto desbordadas. Y, entre los ceutíes, se ha vuelto a despertar la sensación de miedo e inseguridad.

Aunque España y Marruecos han vivido más de una vez situaciones extremas en sus fronteras, algunas fuentes -también de la Guardia Civil- apuntan en esta ocasión al "efecto llamada" provocado por la reciente sentencia del Supremo que impide devolver de inmediato a los que entran a nado sin vulnerar muros fronterizos o vallas. El colapso ya se venía vaticinando desde hacía días. Ahora, están intentando que la situación se reconduzca poco a poco.

El ministerio que dirige Grande-Marlaska ha rechazado la propuesta del Gobierno de Ceuta de decretar la emergencia nacional porque esa medida extraordinaria solo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos como ha ocurrido con los incendios.

'Fuego, emergencia nacional' El cambio climático es una evidencia. El éxodo rural, otra. Y, así, en condiciones de climatología adversa, España está volviendo a vivir un verano en llamas. "Al final, cuando hay cultivos, cuando la tierra está arada o desbrozada... el fuego no corre como por un matorral", cuenta Juanan, viticultor de Burgohondo, la localidad abulense que, junto a numerosos municipios de la provincia y de la vecina Sierra Oeste de Madrid, ha vivido un infierno. Al final, han sido 6 días de emergencia nacional, a petición tanto de Madrid como de Castilla y León, decretados por una serie de devastadores incendios forestales simultáneos que, en palabras de Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, "podrían haber sido de menor magnitud si se hubiera hecho prevención en los años previos y si se hubieran implementado adecuadamente los planes de autoprotección". Los expertos llevan décadas insistiendo que la gestión forestal y la prevención está muy por debajo de lo deseable. Una vez controlados, "se mantendrá la presencia de todas las capacidades de la UME y del sistema nacional de Protección Civil", aseguraba Pedro Sánchez sobre el terreno. Durante toda esta crisis, que ha llegado a afectar a casi 100.000 personas por evacuación o confinamiento, el presidente del Gobierno ha vuelto a plantear a las CC. AA. la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática: "Hoy, con más fuerza y más argumentos que nunca, reclamo ese gran acuerdo de país. Porque el negacionismo climático es el peor de los combustibles". Sin embargo, parece no contar de entrada con el apoyo de la mayoría de los gobiernos autonómicos, en manos del PP, que en muchos casos gobierna con Vox. Por el momento, las fuerzas que luchan en primera línea continúan apagando fuegos y reclamando más previsión y más recursos.