'Maestros de la Costura Celebrity': el taller secreto al descubierto y los vestidos más icónicos de Eurovisión

‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ desvela la identidad de quién les ha estado vigilando desde el taller secreto. En el primer reto, los aprendices reproducirán los icónicos looks que han lucido algunas de las representantes de nuestro país en Eurovisión, como Ruth Lorenzo, Mery Bas de Nebulossa o Melody. Ademas, la firma cordobesa Silbon abrirá sus puertas a los aprendices y el diseñador Juan Carlos Pajares les mostrará las utilidades de la Inteligencia Artificial.

Eurovisión, Caprile x Silbon y diseños con IA

En el primer reto de la noche, los aprendices replicarán por parejas un vestuario icónico de Eurovisiónl, como el mono confeccionado por Pertegaz con el que Salomé logró la victoria; el vestido plata corte sirena que llevó Ruth Lorenzo en 2014; el mono de guipur con pedrería y el corsé que usó Mery Bas, de Nebulossa, para interpretar ‘Zorra’; o el vestido negro y el mini body que vistió Melody con ‘Diva’. Para descubrir anécdotas y secretos, acudirán al taller Toñi y Encarna Salazar, Azúcar Moreno, quienes participaron en Eurovisión en 1990 con ‘Bandido’.

Prueba de exteriores en Córdoba, con Silbon

‘Maestros de la Costura Celebrity’ se traslada hasta Córdoba para conocer la identidad de Silbon, una firma que comenzó vendiendo chaquetas en un piso y, 17 años después, es uno de los grandes nombres de la moda masculina, aunque hace cinco años empezó también a confeccionar moda femenina. Lorenzo Caprile ha diseñado una colección cápsula para esta firma. Pablo López, CEO y fundador, les contará su historia y las claves de su éxito. Un equipo replicará un esmoquin masculino de esta firma, mientras el otro, un conjunto de dos piezas femenino de Caprile x Silbon.

De regreso al taller, los mandiles negros intentarán salvarse de la eliminación con ayuda de la tecnología más puntera. La Inteligencia Artificial es una herramienta que ha revolucionado la forma en que se diseña, fabrica y vende la moda. El diseñador de moda Juan Carlos Pajares, director creativo de JCPajares, les aconsejará a la hora de crear un diseño, con la ayuda de la IA, inspirado en elementos españoles, como unas castañuelas, un abanico o una tortilla de patatas. Lorenzo Caprile también se animará a trabajar con la ayuda de la IA.