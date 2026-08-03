Quintanar del Rey arrasa en el Grand Prix: 42 puntos, liderato y un héroe llamado Culete

Quintanar del Rey se proclama ganador del tercer programa de El Grand Prix del Verano 2026 y lo hace a lo grande. El municipio conquense vence a San Juan de la Rambla con 42 puntos, una puntuación que lo coloca al frente de la clasificación general.

Los dos pueblos afrontan las doce pruebas en una noche con canastas imposibles, goles impulsados a pulmón, gaviotas hambrientas y una nueva demostración de que los Súper bolos siempre encuentran a su protagonista. Esta vez se llama Culete, es de Quintanar del Rey y es uno de los grandes personajes del programa.

Cuidado, las gaviotas son malotas y están hambrientas Las Gaviotas malotas regresan hambrientas y con una misión muy clara: impedir que los bañistas lleguen al otro lado de la piscina con sus bocadillos. Una prueba en la que el hambre, el equilibrio y los chapuzones forman una combinación difícil de controlar. Los concursantes avanzan como pueden por una superficie resbaladiza mientras las gaviotas rivales hacen todo lo posible por robarles la merienda. Secun de la Rosa y Desirée Vila tampoco escapan de la bandada y acaban metidos de lleno en una prueba en la que el equilibrio dura poco y los bocadillos, todavía menos. Grand Prix Gaviotas malotas: Quintanar del Rey y San Juan de la Rambla Ver ahora

Alicia, a vueltas y canastas Alicia en el país de las canastillas reúne dos disciplinas que exigen habilidades muy diferentes: sobrevivir a una plataforma giratoria y encestar después. Porque llegar hasta el final del recorrido ya resulta complicado. Conservar la orientación necesaria para lanzar a canasta es otra historia.

Goles a pulmón Champions Prix convierte el plató en un futbolín humano gigante. Los participantes, que solo asoman la cabeza en el tablero, tienen que mover el balón a base de soplidos e intentar llevarlo hasta la portería contraria. La prueba exige coordinación, puntería y bastante más capacidad pulmonar de la que parece. Los dos pueblos se dejan el aliento en un partido en el que correr detrás del balón no es una opción y cada soplido puede cambiar su trayectoria. Grand Prix Champions Prix: San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey Ver ahora

Culete conquista los Súper bolos El gran nombre de la noche ha aparecido en los Súper bolos. Culete, lanzador de Quintanar del Rey, ha entrado en la prueba dispuesto a dejar huella y ha terminado convirtiéndose en el gran protagonista de la tercera entrega. Orientarse en los Súper bolos nunca es sencillo. Hay que escuchar, calcular el lanzamiento y confiar en que la bola se dirija hacia los bolos rivales. Culete afronta el desafío con tanta entrega que acaba regalando uno de esos momentos que piden repetición inmediata. Grand Prix Súper bolos: San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey Ver ahora