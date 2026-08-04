Pradejón gana el Grand Prix con 32 puntos en una noche de canastas, monos y una lluvia de tartazos

Pradejón gana el cuarto programa de El Grand Prix del Verano 2026 después de una noche en la que toma una pequeña ventaja, la amplía poco a poco y termina jugándose la victoria en la última palabra de El Diccionario. El municipio riojano se impone a Altura por 32 puntos frente a 29 y se coloca tercero en la clasificación general.

El desenlace no puede ser más emocionante. Pradejón llega a la última prueba con nueve puntos de ventaja, pero Altura protagoniza una gran remontada y consigue ponerse por delante. Cuando el equipo castellonense parece tener la victoria en sus manos, la última palabra vuelve a cambiarlo todo.

Antes de llegar a ese final, los dos pueblos se enfrentan a una noche de pruebas, caídas y mucha diversión. Soraya Arnelas acompaña a Pradejón como madrina, mientras que Fonsi Nieto ejerce de padrino de Altura. Ambos se implican en una competición en la que cada punto termina siendo decisivo.

Los Ki Monos se lanzan a por los plátanos En Ki Monos, los concursantes tienen que superar un recorrido aéreo sobre la piscina para conseguir los preciados plátanos. Como suele ocurrir en esta prueba, llegar hasta ellos es solo una parte del problema. Después hay que conservarlos y completar el camino sin acabar en el agua. Los representantes de Altura y Pradejón avanzan entre obstáculos, tropiezos y chapuzones. Los monos se agarran como pueden mientras las gradas animan a sus equipos. En el Grand Prix, la dignidad puede perderse por el camino; el plátano, en cambio, no se suelta. Grand Prix Ki Monos: Altura y Pradejón Ver ahora

Pradejón da una lección de baloncesto Llega Baloncesto en pañales y Pradejón convierte la prueba en una exhibición de puntería. Disfrazados de bebés gigantes y con los pies unidos, los concursantes tienen que avanzar sobre la cinta, transportar el balón y encestar antes de que el movimiento los mande al suelo. El equipo riojano mete una canasta detrás de otra y aprovecha uno de los grandes clásicos del programa para reforzar su posición. Los disfraces no parecen los más adecuados para jugar al baloncesto, pero Pradejón demuestra que el pañal no está reñido con la puntería. Pradejón mete tantas canastas que la NBA ya está tomando apuntes. Grand Prix Baloncesto en pañales: Altura y Pradejón Ver ahora

Vuelve Bienvenidos a Tartópolis Después del baloncesto llega Bienvenidos a Tartópolis, una prueba de ediciones anteriores que regresa al Grand Prix. No pertenece a la etapa de los años 90, pero recupera uno de los conceptos más dulces —y más pegajosos— de las últimas temporadas. Tartópolis parece un destino turístico idílico, aunque sus habitantes tienen una forma peculiar de recibir a los visitantes. Los vecinos no se llevan demasiado bien con los turistas y los reciben a tartazos. Los concursantes intentan mantener la compostura mientras esperan una lluvia de nata. La prueba convierte el plató en la agencia de viajes menos recomendable del verano: uno entra como turista y sale convertido en un postre. Grand Prix Tartópolis: Altura y Pradejón se enfrentan en la prueba más dulce Ver ahora

Nueve puntos antes de El Diccionario Pradejón mantiene la iniciativa y llega al tramo final con una ventaja considerable. Antes de comenzar El Diccionario, el marcador refleja 28 puntos para el equipo riojano y 19 para Altura. Los nueve puntos de diferencia parecen dar tranquilidad a Pradejón, pero la última prueba incorpora esta temporada una norma capaz de alterar cualquier resultado. Cada acierto cuenta y la última palabra puede sumar o restar cuatro puntos. Altura entra en El Diccionario sin nada que perder y comienza a recortar distancias. El conjunto castellonense encadena respuestas, completa una remontada espectacular y consigue ponerse por delante. Lo que parecía una victoria controlada por Pradejón se convierte en un final de infarto.

La última palabra decide la victoria Pradejón llega a El Diccionario con 28 puntos frente a los 19 de Altura, pero el equipo castellonense remonta y consigue ponerse por delante. Todo queda pendiente de la última palabra, que vuelve a cambiar el marcador y entrega la victoria a Pradejón por 32-29. El resultado coloca al municipio riojano tercero en la clasificación general, mientras que Altura ocupa la cuarta posición.