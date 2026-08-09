Las cuatro comunidades religiosas ceutíes se unen para pedir soluciones ante la crisis migratoria

Las comunidades religiosas ceutíes —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— se manifestarán este domingo en la Plaza de la Constitución, bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde"

El Gobierno de la ciudad autónoma ha señalado que la iniciativa pretende trasladar un mensaje de "unidad, convivencia y defensa de Ceuta en un momento especialmente delicado" para la ciudad, ante la crisis migratoria producida por la entrada masiva e ilegal de marroquíes el pasado jueves 30 de agosto. Juan Vivas, presidente de Ceuta, hizo un llamamiento este sábado a la participación en la concentración, abierta a todo ciudadano y al margen de partidos políticos e ideologías: “No es una concentración de nadie. No es una concentración de ningún partido político. No es una concentración para beneficiar a nadie en particular", ha señalado. "Es una convocatoria para poner de manifiesto que Ceuta no se rinde. Que Ceuta va a salir adelante.

Vivas también destacó durante su comparecencia que mantener la unidad de los habitantes era "fundamental", y que la situación actual exige reforzar ese hermanamiento y evitar que las diferencias políticas afecten a la respuesta ciudadana.

Esta convocatoria se produce cuando el Ejecutivo ceutí ha reclamado al Gobierno central el refuerzo de la seguridad, el control de la frontera y una solución para las miles de personas que aún continúan en la ciudad, de las más de 72.000 que cruzaron de manera irregular la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta. Este incidente migratorio ha provocado 141 muertes.

Durante el acto se llevará a cabo la lectura de un manifiesto conjunto en el que se pondrá de relieve la voluntad de las cuatro comunidades de expresar, "con una sola voz, su compromiso con la defensa de Ceuta", y donde también declararán “las reivindicaciones que el pueblo de Ceuta lleva muchos años realizándose".

Sindicatos como UGT Ceuta y CCOO también han anunciado su participación en la concentración. En su comunicado, la Unión General de Trabajadores ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe proporcionar a la ciudad los recursos necesarios para afrontar situaciones de este tipo. Además, ha destacado la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios públicos que hicieron frente a esta crisis. Por su parte Comisiones Obreras asegura que para reparar este incidente se necesita la intervención de todos los actores implicados, ya que no puede recaer exclusivamente sobre la ciudadanía de Ceuta.