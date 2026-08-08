Vox pide activar el artículo 102 para investigar a Sánchez por "traición" tras la crisis en Ceuta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado que su partido impulsará la activación del artículo 102 de la Constitución para reclamar posibles responsabilidades penales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros de su Ejecutivo por presuntos delitos de traición o contra la seguridad del Estado vinculados a la crisis migratoria en Ceuta.

"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones", posteaba el político.

Y cerraba con esta última reflexión su mensaje en X: "Hay indicios y evidencias más que suficientes. Entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta".