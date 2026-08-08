Vox pide activar el artículo 102 para investigar a Sánchez por "traición" tras la crisis en Ceuta
- Abascal cree que "hay indicios" del conocimiento previo que tenía el Gobierno sobre la "invasión"
- Se requiere una cuarta parte del Congreso para impulsarlo y la mayoría absoluta para aprobarlo
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado que su partido impulsará la activación del artículo 102 de la Constitución para reclamar posibles responsabilidades penales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros de su Ejecutivo por presuntos delitos de traición o contra la seguridad del Estado vinculados a la crisis migratoria en Ceuta.
"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones", posteaba el político.
Y cerraba con esta última reflexión su mensaje en X: "Hay indicios y evidencias más que suficientes. Entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta".
Requiere de mayoría absoluta para aprobarlo
El artículo 102 de la Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los demás miembros del Ejecutivo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En los casos de acusación por "traición" o por "cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones", esta solo podrá plantearse a iniciativa de "la cuarta parte de los miembros del Congreso" y con la aprobación de "la mayoría absoluta del mismo". El artículo añade que "la prerrogativa real de gracia no será aplicable" en ninguno de estos supuestos.
Ante este escenario, Vox ha asegurado que pondrá a sus diputados "a disposición" de aquellos grupos parlamentarios que quieran impulsar la iniciativa y ha instado al resto de formaciones a respaldarla.