Antonia Dell'Atte se emociona al recordar a Giorgio Armani en 'Maestros de la costura Celebrity 2': "Me cambió la vida"

La primera prueba de Maestros de la Costura Celebrity 2 rindió homenaje a uno de los grandes nombres de la moda internacional, Giorgio Armani. El gran maestro italiano nos dejó hace casi un año a los 91 años. Para hablar de su legado el programa contó con una invitada de excepción: Antonia Dell'Atte. La modelo italiana revivió algunos de los momentos más importantes de su carrera y no pudo contener la emoción al recordar al diseñador que marcó un antes y un después en su vida. "Le echo mucho de menos" dijo entre lágrimas en su entrada a plató.

Mucho más que una modelo de Armani Hablar de Antonia Dell'Atte es hablar de la gran musa de Giorgio Armani. Durante los años 80, la italiana se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del diseñador, protagonizando campañas y desfiles que ayudaron a definir la estética de una época. Antonia es ‘la mujer Armani’ por antonomasia. Su vínculo con Armani fue mucho más allá del trabajo. Durante su visita a Maestros de la Costura Celebrity, recordó cómo el diseñador confió en ella desde el principio y cómo aquella oportunidad cambió para siempre su trayectoria profesional. Antonia fue descubierta un día en un restaurante por Armani y todo lo demás... Es historia. La primera prueba del programa quiso poner el foco en la evolución de las grandes casas de la moda y en el legado de Giorgio Armani, una figura imprescindible para entender la moda contemporánea. Armani siempre fue el director creativo de su casa y jamás la vendió. Los doce aprendices tuvieron que diseñar una prenda inspirada en el universo creativo del diseñador italiano, enfrentándose al reto de reinterpretar una estética basada en la elegancia, las líneas depuradas y el equilibrio entre sofisticación y sencillez. Mientras recorría el taller observando el trabajo de los celebrities, Antonia Dell'Atte compartió recuerdos de su etapa junto a Armani y terminó emocionándose al hablar de una relación profesional y personal que sigue conservando con enorme cariño. "Giorgio está siempre a mi lado, estoy convencida de que este homenaje le haría mucha ilusión" Confesaba Antonia en totales.