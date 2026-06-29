Antonia Dell'Atte se emociona al recordar a Giorgio Armani en 'Maestros de la costura Celebrity 2': "Me cambió la vida"
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La primera prueba de Maestros de la Costura Celebrity 2 rindió homenaje a uno de los grandes nombres de la moda internacional, Giorgio Armani. El gran maestro italiano nos dejó hace casi un año a los 91 años. Para hablar de su legado el programa contó con una invitada de excepción: Antonia Dell'Atte. La modelo italiana revivió algunos de los momentos más importantes de su carrera y no pudo contener la emoción al recordar al diseñador que marcó un antes y un después en su vida. "Le echo mucho de menos" dijo entre lágrimas en su entrada a plató.
Mucho más que una modelo de Armani
Hablar de Antonia Dell'Atte es hablar de la gran musa de Giorgio Armani. Durante los años 80, la italiana se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del diseñador, protagonizando campañas y desfiles que ayudaron a definir la estética de una época. Antonia es ‘la mujer Armani’ por antonomasia. Su vínculo con Armani fue mucho más allá del trabajo. Durante su visita a Maestros de la Costura Celebrity, recordó cómo el diseñador confió en ella desde el principio y cómo aquella oportunidad cambió para siempre su trayectoria profesional. Antonia fue descubierta un día en un restaurante por Armani y todo lo demás... Es historia.
La primera prueba del programa quiso poner el foco en la evolución de las grandes casas de la moda y en el legado de Giorgio Armani, una figura imprescindible para entender la moda contemporánea. Armani siempre fue el director creativo de su casa y jamás la vendió. Los doce aprendices tuvieron que diseñar una prenda inspirada en el universo creativo del diseñador italiano, enfrentándose al reto de reinterpretar una estética basada en la elegancia, las líneas depuradas y el equilibrio entre sofisticación y sencillez.
Mientras recorría el taller observando el trabajo de los celebrities, Antonia Dell'Atte compartió recuerdos de su etapa junto a Armani y terminó emocionándose al hablar de una relación profesional y personal que sigue conservando con enorme cariño. "Giorgio está siempre a mi lado, estoy convencida de que este homenaje le haría mucha ilusión" Confesaba Antonia en totales.
Del recuerdo a la emoción... y de Armani a Pau Echaniz
La visita de Antonia también dejó algunos de los momentos más espontáneos del estreno. Entre valoración y valoración, la modelo revolucionó el taller con su energía y terminó confesando la simpatía que le despertó Pau Echaniz, uno de los nuevos aprendices de la edición. Su cercanía con los concursantes convirtió la prueba en algo más que un reto de costura. También fue una oportunidad para acercar a los celebritiesla historia de una de las casas de moda más influyentes del último medio siglo.
El homenaje a Giorgio Armani sirvió para inaugurar una temporada que ha arrancado con la incorporación de Luis de Javier al jurado, el estreno del taller secreto y una primera prueba que recordó a los aprendices que la moda también es memoria, legado y emoción. La visita de Antonia Dell'Atte fue el mejor ejemplo de ello. Porque detrás de una gran firma siempre hay historias personales, vínculos que perduran en el tiempo y recuerdos capaces de emocionar e inspirar durante décadas. Y eso fue precisamente lo que se vivió en el taller de Maestros de la Costura Celebrity.