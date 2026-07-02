¿Por qué el bikini se llama así? La evolución del traje de baño femenino a lo largo de la historia

"Esta no es una pasarela cualquiera. Es la única pasarela que de forma oficial y profesional se dedica exclusivamente al mundo del baño". Así presentó Raquel Sánchez Silva la visita de los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity 2 a la Gran Canaria Swim Week, donde tuvieron que confeccionar ocho trajes de baño, con el reto principal de la elección de telas. Y allí, los jueces explicaron la evolución del traje de baño femenino, desde el siglo XIX hasta hoy.

En el siglo XIX los trajes de baño eran de lana o de algodón muy grueso y cubrían todo el cuerpo. No fue hasta los locos años 20 cuando empiezan a usarse los primeros trajes de baño que se parecen más a los de ahora. El cuerpo empezó a mostrarse un poco más tarde, en la década de los 30 y 40. Con cortes más estilizados, con la espalda descubierta y tirantes. Es en 1946 cuando por fin llega el revolucionario bikini. Fue gracias a un ingeniero francés que lo nombró así por la isla coralina de Bikini, en la que EE.UU. realizaba pruebas nucleares. Él decía que su invento era igual de explosivo. Para presentarlo tuvo que recurrir a una bailarina del casino de París porque ninguna modelo se atrevía a desnudarse tanto.

A partir de ahí, la popularidad del bikini ha sido imparable. En los 50 y 60 todas las grandes de Hollywood lucieron su bikini: Brigitte Bardot, Ursula Andress, etc. Lo único que consiguió hacer sombra a la popularidad el bikini fue el traje de baño rojo de Pamela Anderson en Vigilante de la playa.