¿Por qué el bikini se llama así? La evolución del traje de baño femenino a lo largo de la historia
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"Esta no es una pasarela cualquiera. Es la única pasarela que de forma oficial y profesional se dedica exclusivamente al mundo del baño". Así presentó Raquel Sánchez Silva la visita de los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity 2 a la Gran Canaria Swim Week, donde tuvieron que confeccionar ocho trajes de baño, con el reto principal de la elección de telas. Y allí, los jueces explicaron la evolución del traje de baño femenino, desde el siglo XIX hasta hoy.
En el siglo XIX los trajes de baño eran de lana o de algodón muy grueso y cubrían todo el cuerpo. No fue hasta los locos años 20 cuando empiezan a usarse los primeros trajes de baño que se parecen más a los de ahora. El cuerpo empezó a mostrarse un poco más tarde, en la década de los 30 y 40. Con cortes más estilizados, con la espalda descubierta y tirantes. Es en 1946 cuando por fin llega el revolucionario bikini. Fue gracias a un ingeniero francés que lo nombró así por la isla coralina de Bikini, en la que EE.UU. realizaba pruebas nucleares. Él decía que su invento era igual de explosivo. Para presentarlo tuvo que recurrir a una bailarina del casino de París porque ninguna modelo se atrevía a desnudarse tanto.
A partir de ahí, la popularidad del bikini ha sido imparable. En los 50 y 60 todas las grandes de Hollywood lucieron su bikini: Brigitte Bardot, Ursula Andress, etc. Lo único que consiguió hacer sombra a la popularidad el bikini fue el traje de baño rojo de Pamela Anderson en Vigilante de la playa.
El error del equipo de Mariola
Metidos ya en la prueba, Pau decidió elegir los jefes de taller y tiró por la vía fácil: los mejores del reto anterior. Mariola, como segunda clasificada de la prueba anterior, formó los equipos. Mariola dirigió a Pepón, Jaydy, Jorge, Mario Vaquerizo y Jazz Vilá, mientras que el propio Pau lideró al equipo naranja con Silvia, Edu, Bea y Josie como compañeros. El equipo verde vivió momentos de tensión entre Jazz y Mariola, pero sin duda, el momento en el que más sufrieron fue a la hora de colocar el bañador negro en el maniquí. Instantes antes de que la cuenta atrás terminara, la prenda se cayó del maniquí y los jueces no pudieron valorarla.
El equipo naranja, por su parte, hizo un gran trabajo y fue nombrado como el ganador de la prueba. Además, el piragüista olímpico y jefe de taller del equipo fue elegido por los jueces como el mejor aprendiz de este reto. "Has sabido sacar la mejor versión de cada uno de tus compañeros", destacó María Escoté. Pau, aunque feliz y radiante, tiró de prudencia: "Quiero mantenerme humilde, lo peor es cuando te confías".