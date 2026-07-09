El Taller Secreto abre por fin sus puertas en Maestros de la Costura Celebrity, con una expulsión muy emocionante

La competición empieza a ponerse seria en Maestros de la Costura Celebrity 2. Tras las primeras expulsiones, los diez aprendices que continúan en el taller se enfrentan a un programa marcado por tres grandes retos: reproducir algunos de los estilismos más icónicos de Eurovisión, demostrar su destreza en una exigente prueba de sastrería junto a Silbon y diseñar con ayuda de la inteligencia artificial. La noche también resolvió uno de los grandes misterios de la edición: quién se escondía tras la puerta del Taller Secreto. Te lo contamos

El Taller Secreto desvela por fin su misterio Después de dos semanas alimentando la curiosidad de los aprendices, el Taller Secreto abrió sus puertas. Lorenzo Caprile explicó que, después de ocho temporadas, su sueño es encontrar a alguien capaz de heredar el taller y que había encontrado ya una posible compradora. Para sorpresa de todos, la sombra misteriosa del taller era Yolanda Ramos. La actriz y humorista llevaba varios días observando el trabajo de los concursantes desde la sombra y su incorporación no pudo ser más fiel a su personalidad. "He flipado, parece mentira las mierdas que hacéis. He venido a dar mi opinión porque el público también tiene derecho a opinar cómo está hecho un vestido", aseguró nada más aparecer. A partir de ese momento comenzó a repartir diseños, comentarios y mucho humor entre los aprendices. Josie resumió rápidamente la situación con una frase que provocó las risas de todo el taller: "Esta señora no ayuda".

Eurovisión pone a prueba la compenetración de las parejas La primera prueba de la noche rindió homenaje a algunos de los estilismos más recordados de la historia de España en Eurovisión. Los aprendices formaron libremente sus parejas para reproducir diseños tan icónicos como los de Massiel, Salomé, Ruth Lorenzo, Soraya, Nebulossa, Melody o Chanel. La prueba contó con unas invitadas de excepción: Azúcar Moreno, que recordaron su paso por el festival en 1990 con Bandido y cómo un problema de última hora con su vestuario las obligó a actuar con unos vestidos comprados en un mercadillo que llevaban en la maleta. Un vestuario completamente improvisado que ha acabado siendo icónico. Noventa minutos no fueron suficientes para trabajar con tranquilidad. Pepón y Jaydy comprobaron que dividirse el trabajo no siempre es una buena idea cuando las piezas no encajan después. Edu y Mariola no consiguieron acercarse al diseño original, mientras que Jazz y Pau volvieron a sorprender al jurado. "Me da que mi bro se lo ha currado mucho y que Jazz ha hecho más manualidades", bromeó Caprile antes de reconocer el buen trabajo de la pareja. Todas las miradas también estaban puestas en Beatriz Luengo y Silvia Marty, que compartían mesa de trabajo veinte años después de UPA Dance. El resultado dejó algunos fallos de confección y dio pie a una de las frases de la noche. "Espero que después de veinte años un canutillo no os vuelva a separar", comentó Luis de Javier entre risas después de que colocasen los canutillos del revés en el traje. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 20 años después de 'UPA Dance', Beatriz Luengo y Silvia Marty vuelven a trabajar juntas en 'Maestros de la Costura Celebrity' La gran sorpresa llegó de la mano de Mario Vaquerizo y Josie. Después de varias semanas sufriendo con la costura, Mario consiguió terminar una de sus mejores prendas gracias al apoyo constante de su compañero. "Las cosas de palacio van despacio. Nadie se esperaba nada de nosotros", celebró el cantante. El jurado les otorgó la victoria y nombró a Josie mejor aprendiz de la prueba.

Silbon enfrenta dos maneras de trabajar La sastrería tomó el relevo en la prueba por equipos gracias a Silbon. La firma cordobesa, que recientemente ha colaborado con Lorenzo Caprile en una colección cápsula, propuso a los aprendices reproducir uno de los diseños femeninos de Caprile x Silbon y un esmoquin. Mario Vaquerizo fue el encargado de formar los equipos. Junto a Josie, Pau, Pepón y Jaydy integró el equipo naranja. En el verde quedaron Jazz, Silvia, Beatriz, Edu y Mariola. Como peor clasificada de la prueba anterior, Mariola eligió que su equipo confeccionara el esmoquin, una decisión que acabaría marcando el desarrollo del reto. Los jefes de taller los eligió Josie al ser mejor aprendiz de la primera prueba. Él se puso al frente del equipo naranja y decidió que Jazz fuese el jefe de taller del equipo verde. Mientras el equipo naranja trabajó con orden y coordinación bajo el liderazgo de Josie, el verde fue acumulando problemas desde el principio. La elección de tejidos provocó la primera bronca de Caprile: "Una elección de tejidos es una elección; esto es una acaparación". A ello se sumaron los problemas de comunicación dentro del grupo. Jazz pidió en varias ocasiones que respetaran la organización del taller: "Las cosas se han salido de control. Te pido respeto, Silvia, y que me escuches". Las valoraciones posteriores reflejaron esa tensión. Josie reconoció que Silvia "rema a favor de obra, pero con mucha intensidad" y que, en ocasiones, termina apagando la luz de Beatriz. Mariola también dejó una de las frases más comentadas: "No voy a decir nombres, pero hay gente que parece que hace mucho, pero no hace nada". El resultado fue contundente. Caprile resumió el trabajo del equipo verde con una sentencia: "La ignorancia es muy atrevida". El equipo naranja se llevó la victoria y Pepón Nieto fue reconocido como mejor aprendiz de la prueba por su esfuerzo y dedicación.

La inteligencia artificial vuelve al taller La prueba de eliminación volvió a demostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta al servicio de la creatividad. Acompañados por el diseñador Juan Carlos Pajares, los mandiles negros tuvieron que crear un diseño inspirado en un objeto asignado al azar y desarrollar posteriormente la prenda en el taller. Yolanda Ramos tampoco quiso perderse el reto. Convencida de que el ambiente estaba demasiado cargado, apareció con palo santo para "limpiar las malas energías" de los aprendices. Poco después bajó al foso con unos churros para inspirar a Caprile, que volvió a coser junto a los aprendices. Edu Román sorprendió con un pantalón inspirado en una guitarra y confesó sentirse cómodo utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Beatriz Luengo recibió una valoración muy positiva por salir de su zona de confort, mientras Silvia Marty convenció al jurado simplificando un diseño especialmente complejo. Mariola, sin embargo, volvió a refugiarse en recursos que ya dominaba y no consiguió convencer con una propuesta que el jurado consideró demasiado sencilla.