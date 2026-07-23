'Maestros de la Costura Celebrity' deja un esperado regreso y una insólita despedida con retorno en su quinto programa

Tras cinco semanas, Maestros de la Costura Celebrity 2 llega a su ecuador. Lo hace sumando a un exaprendiz: Jorge Román vuelve al taller tras la repesca. Pero el quinto programa tuvo mucho más, desde una prueba con tintes naturales, a un reto con los zapatos como protagonistas, pasando por un "frío" cosido por equipos en el Palacio de Hielo de Madrid, con Sofía Val y Asaf Kazimov, patinadores olímpicos españoles, como invitados. Además, el reto de expulsión nos dejó el adiós momentáneo de Beatriz Luengo, que volverá al taller, cosa que sus compañeros aún no saben.

Caos por la secadora La noche comenzó con un colorido reto, con los tintes naturales como protagonistas. Para ello, los jueces invitaron a Lola López y Clemente Cebrián, fundadores de Tintoremus, quienes unen en su proyecto el sector textil y el mundo rural al crear moda consciente con tintes naturales, ya que ellos mismos cultivan y extraen índigo natural en España. En su tienda, han puesto en marcha un espacio para que los clientes dejen sus propias prendas para teñirlas, con el objetivo de darles una segunda vida. Alrededor de eso giró la prueba. En dos fases, los aprendices tuvieron que confeccionar una prenda a partir de otras piezas de segunda mano, para después teñirla con los tintes naturales traídos por los invitados. Escoger las prendas con los materiales adecuados fue fundamental, ya que hay tejidos, normalmente los sintéticos, muy difíciles de teñir a partir de tintes naturales. Otro de los condicionantes importantes fue la existencia de una única lavadora y una única secadora para todos los aprendices, lo que dejó momentos de caos e incluso de tensión entre ellos, como el caso de Pepón con Jaydy. Lo que nadie se esperaba es que la secadora fallara. Aunque alguno de los celebrities apuntaron a que Yolanda Ramos había tocado algo, la aparición estelar del técnico Juan Carlos dejó claro que el problema de la secadora venía derivado de la rotura de un termofusible. Todo quedó reparado y los aprendices se despidieron de él al grito de "¡Viva Juan Carlos!". Ya durante la valoración, los jueces señalaron el problema de alguno de los trabajos. Josie cogió una chaqueta naranja que quiso teñir con el tinte solárium, de color muy parecido, por lo que la prenda no varió de color. Algo parecido le sucedió a Edu Román, que escogió una prenda de poliéster, lo que hizo que no cambiara de color a pesar de los tintes. Todo esto, sumado a las propuestas de upcycling, dejó la siguiente clasificación: Pau Echániz quedó primero; Beatriz Luengo, segunda; Mario Vaquerizo, tercero; Silvia Marty y Jaydy, cuarta y quinta; Pepón Nieto, sexto; y Edu Román y Josie, séptimo y octavo.

Una prueba por equipos sobre hielo Maestros de la Costura Celebrity trasladó su taller a un lugar muy especial, el hielo, para adentrarse en el universo del patinaje artístico. El Palacio de Hielo de Madrid, una de las 12 pistas de medidas olímpicas en España, fue testigo de la prueba por equipos y de la esperada repesca. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes o Jazz Vilá regresaron al taller para luchar por recuperar el mandil blanco. A Beatriz Luengo, por otra parte, le tocó formar equipos y eligió como compañeros a Pau, Edu y Josie. Antes de terminar, sin embargo, se arrepintió y cambió a Edu por Mario, lo que dejó al otro equipo con el propio Edu acompañado por Pepón, Jaydy y Silvia. Cada equipo diseñó y confeccionó un look de patinaje artístico, masculino o femenino, elegante y elaborado inspirado en el vestuario que suele lucir la pareja invitada: Sofía Val y Asaf Kazimov, pareja española en danza sobre hielo en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Aunque Pau, Josie, Bea y Mario terminaron con la sensación de haber hecho un buen trabajo, los jueces sacaron más fallos de los previstos en sus prendas: "Hemos tenido que descoser un trozo de tela del vestido de Sofía porque era muy largo y podía pisárselo mientras patinaba. La falda tiene mucho volumen. Y luego el body es totalmente transparente. El conjunto no guarda los mínimos". Por su parte, el equipo verde, también cometió algunos fallos, pero su trabajo fue mucho mejor valorado por María, Lorenzo y Luis: "Le teníais que haber puesto una goma al pantalón, tipo chándal, para ajustar, pero el tiro alto os ha salvado. Luego, unos centímetros más de camiseta hubieran venido bien. Dicho esto, la chaqueta está muy bien resuelta y me habéis hecho caso con el cuello. Está todo justito pero habéis resuelto bien la prueba". Por todo ello, el equipo verde fue el ganador. Además, María Escoté quiso destacar el gran trabajo de Pepón como pegamento de su equipo buscando siempre la unión y le nombró mejor aspirante de la prueba.

Vuelve la pareja Román al completo Tras el veredicto de los equipos, llegó el momento de conocer al repescado de la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity. Los exaprendices tuvieron que confeccionar un body a medida para un grupo de niñas patinadoras y Jorge Román fue el gran triunfador. María Escoté comenzó valorando el trabajo de Mariola: "Tu body no tiene la elasticidad que tiene la licra. El riesgo de partir la falda es muy alto". Para Jazz el mensaje fue más preciso todavía: "Por detrás ha sido muy basto, se le despega el adorno. La elección de tejido no es la mas adecuada". Blanca Paloma y Jorge Román todavía soñaban con regresar al taller. Aunque a los jueces les gustó el concepto del trabajo de la cantante, vieron algún fallo de ejecución: "Le hemos tenido que poner un imperdible porque se le abría. Y las alas han sido un riesgo. Idea preciosa pero difícil para el movimiento". Maestros de la costura Celebrity El taller recupera a Jorge Román tras una gélida repesca | Maestros de la Costura Celebrity 2 Ver ahora Sin embargo, el body que hizo Jorge acaparó casi todos los elogios: "Me gusta la elección de tejidos. Este tercipelo con el tul queda muy bonito. La falda tiene capa y volante está bien, pero habría que hacerla más cortas, es muy larga". Por todo ello, y a pesar de las dudas, los jueces anunciaron su decisión: "El exaprendiz que vuelve a Maestros de la Costura Celebrity 2 es... Jorge". El modelo no pudo contener la emoción, y su hermano tampoco: "Estoy super feliz, volver aquí es un sueño. Aquí hemos montado una familia y nadie quiere separarse de ella". Los Román vuelven a encontrarse dentro del taller y ya planean llegar juntos a la final.