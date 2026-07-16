Beatriz Luengo gana el dedal dorado: ¿Qué beneficios otorga esta recompensa inédita?

La segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity sigue acumulando sorpresas inesperada. La pasada semana se desveló el gran misterio del Taller Secreto: la persona que se escondía tras esa sombra era Yolanda Ramos, que venía con la intención de comprar el taller. Ahora, en el cuarto programa entró el juego el dedal dorado, que ganó Beatriz Luengo, una recompensa inédita hasta ahora en el talent de costura. Pero, ¿qué beneficios otorga? Te lo contamos.

La noche arrancó con la visita de la medallista olímpica en triple salto Ana Peleteiro y, como no podía ser de otra manera, el deporte estuvo muy presente en el primer reto. Los aprendices tuvieron que bocetar, confeccionar y coser un look casual deportivo. Pero hubo más. Todos los celebrities recibieron una gorra con mensaje oculto, que fueron desvelando cuando Raquel se lo indicó. Para algunos supuso una ventaja, como los diez minutos extras que recibió Edu Román, pero para otros supuso una desventaja, como por ejemplo Josie, al que le tocó bordar las iniciales de todos sus compañeros perdiendo más de 40 minutos.

El mensaje escondido en la gorra que le tocó a Beatriz Luengo dejó a la actriz con la boca abierta: cambio de taller. Tras pensárselo bien eligió a Pau Echániz. Lo que en un principio parecía negativo, terminó siendo positivo, y mucho. Beatriz trabajó sobre los patrones de Pau, pero modificó varias cosas, principalmente, la falda, dejando el drapeado al revés con la tela vista. Acertó. "Está todo superbién acabada, has confeccionado muy bien y la falda me encanta. Creo que te ha venido salir de lo tuyo y tener algo muy diferente a ti. Hemos visto la mejor versión de Beatriz Luengo", destacó María Escoté.

Con todos los trabajos presentados, llegó el momento de la clasificación final. Mario Vaquerizo brilló y quedó tercero, justo por detrás de Silvia Marty. Pero la mejor de la prueba fue Beatriz Luengo, que estalló de felicidad: "Este programa es para mí muy fuerte porque es la primera vez que me atrevo a hacer algo que no sé hacer. Hoy he creído más en mí y han salido bien las cosas. Me lo tomo con un logro personal. Esto me lo llevo en mi corazón".