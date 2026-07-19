Al menos seis muertos y decenas de heridos tras un terremoto en el centro de Perú
- El terremoto de 5,1 y su réplica de 3,7 han tenido lugar en la provincia de Chupaca, en Junín
- Han sido dados de alta 26 heridos y otras seis personas permanecen hospitalizadas
Al menos seis personas han fallecido y más de 30 han resultado heridas por el terremoto de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que ha afectado durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú, según han informado este domingo fuentes oficiales.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha indicado en su último informe que las víctimas mortales han sido seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, ha declarado al Canal N que 26 personas heridas ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.
Rebaza ha indicado que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños y que también hay "numerosas estructuras afectadas".
"Se están monitoreando todas las zonas, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños", ha añadido el viceministro, antes de detallar que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.
El informe del Indeci ha añadido, por su parte, que en Chongos Bajo se han presentado daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.
Un terremoto de 5,1 y una réplica de 3,7
El primer movimiento telúrico, de magnitud 5,1 se ha registrado a las 21.24 horas del sábado (2.24 GMT del domingo), con epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que diecisiete minutos después se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros.
La mayor parte de los daños se ha concentrado en ese distrito, donde se han registrado los fallecidos, mientras que los heridos han sido reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que también ha registrado daños en sus dependencias.
Se ha informado, además, de daños en el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, de Huancayo, y que de la caída de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, así como derrumbes en el Antiguo Convento de Santiago de León.E