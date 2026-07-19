Al menos seis muertos y decenas de heridos tras un terremoto en el centro de Perú

Al menos seis personas han fallecido y más de 30 han resultado heridas por el terremoto de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que ha afectado durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en la sierra central de Perú, según han informado este domingo fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha indicado en su último informe que las víctimas mortales han sido seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, ha declarado al Canal N que 26 personas heridas ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Rebaza ha indicado que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños y que también hay "numerosas estructuras afectadas".

"Se están monitoreando todas las zonas, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños", ha añadido el viceministro, antes de detallar que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.

El informe del Indeci ha añadido, por su parte, que en Chongos Bajo se han presentado daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.