La UNESCO no advierte de riesgo de un megatsunami en el Mediterráneo con olas de 300 metros, es falso

Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE por un vídeo que alerta del peligro de un megatsunami en el Mediterráneo con olas de hasta 300 metros. El presentador cita como fuente a la UNESCO. Es falso. La UNESCO confirma a VerificaRTVE que no ha hecho ninguna predicción sobre una ola de 300 metros. Los expertos consultados por VerificaRTVE nos aseguran que es imposible que se produzca un acontecimiento de este tipo en el Mediterráneo. Te contamos cuál es el riesgo real de tsunami en la región mediterránea.

"Olas de hasta 300 metros llegan al mar Mediterráneo". Así empieza el vídeo por el que nos habéis preguntado publicado en YouTube el 6 de julio. Se trata de una emisión en la que un presentador advierte del peligro de un megatsunami "con olas de hasta 300 metros de altura" que "sería capaz de arrasar regiones costeras enteras" y atribuye a expertos de la UNESCO esta advertencia. La grabación, que suma más de 80.000 visualizaciones, va acompañada de un rótulo que dice: "Última hora: expertos alertan del riesgo de un megatsunami".

No hay riesgo de un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráneo La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) no ha alertado sobre el peligro de un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráno. La propia UNESCO confirma a VerificaRTVE que "no han hecho ninguna predicción sobre una ola de 300 metros". Afirman que tampoco conocen "ningún estudio que apunte a un evento de tal magnitud". Los expertos consultados por VerificaRTVE son de la misma opinión. Andrés Gómez, meteorólogo de RTVE, nos explica que "es totalmente falso" que se vaya a producir un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráneo. Por su parte, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Luis Cabañas asegura que resulta "imposible" que se produzca un suceso de estas características. Gómez explica que la cifra de 300 metros puede haberse extraído de dos estudios (1 y 2) sobre un depósito sedimentario hallado entre los 326 y 375 metros de altitud en las laderas costeras de la isla Lanai, en Hawai. Los investigadores interpretaron que "una ola gigante podía haber transportado bloques de coral y de playa hasta esa altitud, tierra adentro". Sin embargo, un estudio posterior cuestiona esta hipótesis y considera que los depósitos se formaron por procesos costeros normales repetidos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, deduce Andrés Gómez, "habrían mezclado el dato antiguo con la alerta de la UNESCO, que sí que es real y lo han extrapolado al Mediterráneo".