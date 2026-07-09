La UNESCO no advierte de riesgo de un megatsunami en el Mediterráneo con olas de 300 metros, es falso
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Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE por un vídeo que alerta del peligro de un megatsunami en el Mediterráneo con olas de hasta 300 metros. El presentador cita como fuente a la UNESCO. Es falso. La UNESCO confirma a VerificaRTVE que no ha hecho ninguna predicción sobre una ola de 300 metros. Los expertos consultados por VerificaRTVE nos aseguran que es imposible que se produzca un acontecimiento de este tipo en el Mediterráneo. Te contamos cuál es el riesgo real de tsunami en la región mediterránea.
"Olas de hasta 300 metros llegan al mar Mediterráneo". Así empieza el vídeo por el que nos habéis preguntado publicado en YouTube el 6 de julio. Se trata de una emisión en la que un presentador advierte del peligro de un megatsunami "con olas de hasta 300 metros de altura" que "sería capaz de arrasar regiones costeras enteras" y atribuye a expertos de la UNESCO esta advertencia. La grabación, que suma más de 80.000 visualizaciones, va acompañada de un rótulo que dice: "Última hora: expertos alertan del riesgo de un megatsunami".
No hay riesgo de un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráneo
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) no ha alertado sobre el peligro de un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráno. La propia UNESCO confirma a VerificaRTVE que "no han hecho ninguna predicción sobre una ola de 300 metros". Afirman que tampoco conocen "ningún estudio que apunte a un evento de tal magnitud".
Los expertos consultados por VerificaRTVE son de la misma opinión. Andrés Gómez, meteorólogo de RTVE, nos explica que "es totalmente falso" que se vaya a producir un megatsunami con olas de 300 metros en el Mediterráneo. Por su parte, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Luis Cabañas asegura que resulta "imposible" que se produzca un suceso de estas características.
Gómez explica que la cifra de 300 metros puede haberse extraído de dos estudios (1 y 2) sobre un depósito sedimentario hallado entre los 326 y 375 metros de altitud en las laderas costeras de la isla Lanai, en Hawai. Los investigadores interpretaron que "una ola gigante podía haber transportado bloques de coral y de playa hasta esa altitud, tierra adentro". Sin embargo, un estudio posterior cuestiona esta hipótesis y considera que los depósitos se formaron por procesos costeros normales repetidos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, deduce Andrés Gómez, "habrían mezclado el dato antiguo con la alerta de la UNESCO, que sí que es real y lo han extrapolado al Mediterráneo".
La UNESCO advirtió en 2022 de tsunami de un metro en el Mediterráneo
Los expertos confirman que sí existe riesgo de tsunami en el Mediterráneo, aunque en ningún caso se trataría de un megatsunami con olas de 300 metros. Desde la UNESCO explican a VerificaRTVE que su Comisión Oceanográfica Intergubernamental ya advirtió en 2022 sobre una "alta probabilidad de que se produzca un tsunami de al menos un metro de altura en el Mediterráneo en los próximos 30 a 50 años". Añaden, sin embargo, que "esto no implica automáticamente una amenaza inminente para España".
Andrés Gómez aclara que esta afirmación sí que tiene "una base sólida" porque, además, el Mediterráneo es una zona "con actividad sísmica". Remarca que en ningún caso se está hablando "de una magnitud de 300 metros" e incide en que "no son predicciones de un evento catastrófico inminente", sino que cuando se utiliza el método científico se habla siempre de "probabilidades" y "estadísticas".
Para analizar la probabilidad de tsunami en los distintos puntos del Mediterráneo, en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) utilizan el mapa de peligrosidad interactivo Tsunami Data, una herramienta del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano. Luis Cabañas nos explica que, a 50 años vista, los datos varían mucho según la zona a la que nos refiramos: "Las probabilidades en todo el Mediterráneo son distintas, en algunos sitios sería de un 10% y en otros sitios sería casi del 100%". Aclara que, si bien en el este del Mediterráneo el riesgo de que se produzca un tsunami en ese lapso de tiempo es alto, en las costas españolas la probabilidad es bastante menor.
Dentro de España, el meteorólogo Andrés Gómez especifica que el Golfo de Cádiz es "en principio" la zona "de más riesgo". En la costa mediterránea, la zona con más peligro de tsunami es "el mar de Alborán" y, "de forma más residual, Cataluña, Baleares y Melilla y Norte de África".
Afrontar el riesgo de tsunami: a más preparación, menos daños
Un maremoto con olas de un metro podría causar "daños importantes", personales y materiales, en una zona densamente poblada y urbanizada como es la costa mediterránea. La UNESCO advierte a VerficaRTVE de que "un tsunami de 50 centímetros es suficiente para derribar a un adulto" y que "los grupos de edad más vulnerables son las personas mayores y los niños". Luis Cabañas confirma la peligrosidad de este tipo de fenómenos: "Al final no es una ola. En el caso del tsunami, es como una pared de agua que se propaga" y lo compara "con una riada". A todo esto se le suman las particularidades del Mediterráneo: "Se trata de una cuenca cerrada, un mar único en el mundo", explica Andrés Gómez, y, "como las distancias son cortas, la propagación de una posible ola sería muy rápida y habría poco espacio para avisar a la población".
Para reducir los daños se necesita tener los protocolos ya instaurados. Por eso nos explican desde la UNESCO que, tras el devastador tsunami del Índico en 2004 y durante las últimas dos décadas, la organización "ha coordinado distintas acciones a nivel mundial para mejorar la preparación ante tsunamis, desarrollar sistemas de alerta temprana avanzados y fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras". Entre las iniciativas, se encuentra el Sistema Mundial de Alerta Temprana de Tsunamis que "pretende garantizar que las alertas lleguen a las comunidades costeras lo más rápido posible". También existen el programa Tsunami Ready, que busca "preparar de aquí a 2030 a todas las comunidades costeras en riesgo de tsunamis", y el Grupo Intergubernamental de Coordinación para el Sistema de Alerta Temprana y Mitigación de Tsunamis en el Atlántico Nororiental, el Mediterráneo y los Mares Conectados (ICG/NEAMTWS).
En redes sociales suelen circular bulos sobre catástrofes naturales. En VerificaRTVE hemos analizado cómo se ha usado la IA para desinformar sobre el terremoto en Venezuela y te hemos advertimos de vídeos descontextualizados sobre el terremoto de Marruecos. También hemos desmontado, en otras ocasiones, exageraciones o bulos sobre el riesgo de tsunami en España.